Политика⁠,
Посол Франции оценил возможность конфискации российских активов

Посол де Ривьер: план ЕС не подразумевает конфискацию российских активов

Посол Франции оценил возможность конфискации российских активов
Video

План по использованию замороженных российских активов не означает их конфискацию, заявил посол Франции в России Николя де Ривьер в эфире Радио РБК.

«Но я хочу предельно четко заявить, что не может быть и речи, никогда не было и речи о конфискации российских замороженных активов. Конфискация по закону означает передачу права собственности, так что никто не собирается передавать права собственности на активы из России европейцам или Украине и так далее», — сказал он.

По словам посла, активы могут быть использованы для обеспечения кредитов Украине, но сами замороженные средства останутся принадлежащими России.

«Речь абсолютно не идет о конфискации или передаче прав собственности», — подчеркнул де Ривьер.

Материал дополняется

Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Илья Доронов
