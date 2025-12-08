Mundo Deportivo сообщила о переломе пальца у Мбаппе

Нападающий «Реала» получил травму в матче с «Сельтой» накануне, он продолжит играть в защитном ортезе

Килиан Мбаппе (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе накануне завершил матч против «Сельты» в чемпионате Испании (0:2) с переломом безымянного пальца левой руки, пишет Mundo Deportivo.

Футболист получил травму во втором тайме, но смог продолжить встречу с защитной повязкой.

Мбаппе продолжит играть с травмой, в том числе выйдет на игру с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 10 декабря.

Ранее в «Реале» в такой же ситуации оказался Карим Бензема, который решил не пропускать несколько месяцев из-за операции.

У Мбаппе 25 голов в 21 матче сезона за «Реал».