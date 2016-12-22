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Mail.Ru Group решила создать собственного голосового помощника
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Mail.Ru Group решила создать собственного голосового помощника
Технологии и медиа, 06:53
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Mail.Ru Group решила создать собственного голосового помощника
Рабочее название голосового помощника Mail.Ru Group — «Маруся», выяснили «Ведомости». Новинку планируют интегрировать во все продукты компании, «где это будет иметь смысл», пояснил представитель компании
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

О том, что Mail.Ru Group работает над собственным голосовым помощником, пишет во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на заявление вице-президента холдинга Анну Артамонову, которое было получено через ее представителя.

По словам представителя холдинга, Mail.Ru Group разрабатывает как самого голосового помощника, так и платформу с навыками, которыми он будет обладать. Компания собирается интегрировать помощника «во все продукты, где это будет иметь смысл, и не только в продукты Mail.Ru [Group]», уточнил представитель холдинга.

Какое окончательное название получит голосовой помощник, компания еще не решила, но рабочее название у разработки «Маруся». Об этом изданию рассказали источник, получивший соответствующую информацию от участника проекта, а также знакомый топ-менеджеров Mail.Ru Group.

Кроме того, со ссылкой на двух неназванных сотрудников компании издание пишет, что Mail.Ru Group также разрабатывает устройство-колонку. Представитель компании не стал комментировать изданию эту информацию.

Создатель первого голосового помощника на российском рынке «Яндекс» не стал комментировать в беседе с изданием угрозу появления на рынке конкурента. Он представил собственного голосового помощника, который получил название «Алиса», в мае прошлого года.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Mail.Ru Group , голосовой помощник
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