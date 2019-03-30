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«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе
«Яндекс» в 2018 году занял 14,3% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе, оценила Canalys. Но на этот регион приходилось менее 1% этого рынка, основные пользователи таких устройств сосредоточены в США и Китае
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В 2018 году «Яндекс» отгрузил 40 тыс. «умных» колонок «Яндекс.Станция» (устройство, помимо динамика и компьютерного «железа» оснащенное голосовым управлением и способное выполнять множество функций — от поиска в интернете до воспроизведения различного аудиоконтента), подсчитала аналитическая фирма Canalys, сообщил РБК представитель последней. Под «отгрузками» Canalys понимает продажи устройств ретейлерам, а не конечным потребителям. Сколько устройств на руках у пользователей, компания не оценивала. Сам «Яндекс» не раскрывает показатели продаж своего гаджета.

Всего в Центральную и Восточную Европу было отгружено 280 тыс. «умных» колонок, по оценке Canalys. Лидером рынка с долей 80,3% было устройство Echo от Amazon, «Яндекс» занял 14,3%, еще 5,4% — продукция других производителей.

В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление. «На российском рынке «Яндекс» является основным игроком после запуска своей «умной» колонки. У компании хорошие позиции, для того чтобы развивать рынок «умных» колонок, а также рынок голосовых ассистентов», — пояснил представитель Canalys. В Центральной и Восточной Европе его конкурентами являются Amazon и Google. Основной фактор, влияющий на конкуренцию, — это способность голосового помощника улавливать языковую специфику в определенных странах и регионах, считают аналитики Canalys. Важно и количество компаний, занимающихся разработками в области искусственного интеллекта и экосистемы онлайн-сервисов, а также рост числа потребителей интернета вещей, в частности изделий для «умного» дома.

Представитель «Яндекса» отказался комментировать данные Canalys. Ранее компания лишь сообщила, что с начала февраля до начала марта 2019 года было продано более 5 тыс. устройств «Яндекс.Станция», а всего с момента запуска продаж продукта — «десятки тысяч» экземпляров. Старт продаж «Яндекс.Станция» состоялся 10 июля 2018 года.

Всего в мире, по данным Canalys, в прошлом году было отгружено 78 млн «умных» колонок, что на 125% больше, чем в 2017 году. Крупнейшими игроками были Amazon (31,1%), Google (30%), Alibaba (11,4%), Xiaomi (9,1%) и Baidu (4,6%). Объем мирового рынка «умных колонок» составил $7,9 млрд, подсчитали эксперты IHS Markit. Согласно прогнозу Deloitte, к концу 2019 года количество активированных «умных» колонок превысит 250 млн.

Конкуренция голосовых ассистентов

По словам управляющего директора фирмы — разработчика технологий разговорного искусственного интеллекта Just AI Кирилла Петрова, летом 2018 года аналитики компании предполагали, что «Яндекс» сможет продать 100 тыс. устройств до конца года, если обеспечит достаточные производственные мощности. «К сожалению, у компании действительно оказались сложности с поставками, первая партия появилась на рынке только в июле и была раскуплена за один день. Массовые отгрузки стартовали лишь осенью, и основной пик продаж пришелся на предновогодние дни», — отметил он.

По оценке Петрова, на конец марта продажи «Яндекс.Станция» могли достичь 80 тыс. штук. Он считает, что уже в 2023 году в мире будет продана миллиардная «умная» колонка, хотя пока этот рынок далек от насыщения. «Европейский рынок «умных» колонок сегодня практически пустует, и не в последнюю очередь это связано с языковым барьером», — сказал он. Согласно данным «Яндекса», его голосовым помощником «Алиса» ежемесячно пользуются около 30 млн человек, а ежедневно — около 8 млн. 20% всех запросов в поиске «Яндекса» сделаны голосом.

В это же время сразу несколько крупных компаний готовятся составить или уже составляют конкуренцию «Яндексу» на рынке голосовых ассистентов в России. Это Google, запустивший своего голосового помощника Google Assistant в России в июле 2018 года, который предложил разработчикам создавать собственные навыки для голосового помощника. Петров предполагает, что не позднее 2020 года в России должны начаться продажи колонки Google Home и «умных» экранов от Google и партнеров компании. «Конкуренцию со стороны Google нельзя недооценивать: чтобы воспользоваться «Алисой» обладателям смартфонов необходимо устанавливать приложения от «Яндекса», в то время как Google Assistant уже установлен на все без исключения смартфоны с операционной системой Android», — отметил он. Также возможными конкурентами могут стать мировые лидеры в производстве электроники, такие как Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi, заключил Петров.​

Конкуренцию может также составить российская Mail.Ru Group. В конце ноября 2018 года «Ведомости» сообщили, что Mail.Ru Group готовится запустить своего виртуального ассистента «Маруся», а также работает над созданием «умной» колонки. Другой возможный российский конкурент — это Сбербанк. В феврале 2019 года в банк перешел разработчик «Яндекс.Станция», затем появилась информация о регистрации банком в декабре 2018 года доменов sberkolonka.ru и sberstanciya.ru. Над голосовым помощником «Олег» работает также Тинькофф Банк.

Автор: Евгения Баленко
Теги: колонка
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