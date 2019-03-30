«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе

«Яндекс» в 2018 году занял 14,3% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе, оценила Canalys. Но на этот регион приходилось менее 1% этого рынка, основные пользователи таких устройств сосредоточены в США и Китае

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В 2018 году «Яндекс» отгрузил 40 тыс. «умных» колонок «Яндекс.Станция» (устройство, помимо динамика и компьютерного «железа» оснащенное голосовым управлением и способное выполнять множество функций — от поиска в интернете до воспроизведения различного аудиоконтента), подсчитала аналитическая фирма Canalys, сообщил РБК представитель последней. Под «отгрузками» Canalys понимает продажи устройств ретейлерам, а не конечным потребителям. Сколько устройств на руках у пользователей, компания не оценивала. Сам «Яндекс» не раскрывает показатели продаж своего гаджета.

Всего в Центральную и Восточную Европу было отгружено 280 тыс. «умных» колонок, по оценке Canalys. Лидером рынка с долей 80,3% было устройство Echo от Amazon, «Яндекс» занял 14,3%, еще 5,4% — продукция других производителей.

В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление. «На российском рынке «Яндекс» является основным игроком после запуска своей «умной» колонки. У компании хорошие позиции, для того чтобы развивать рынок «умных» колонок, а также рынок голосовых ассистентов», — пояснил представитель Canalys. В Центральной и Восточной Европе его конкурентами являются Amazon и Google. Основной фактор, влияющий на конкуренцию, — это способность голосового помощника улавливать языковую специфику в определенных странах и регионах, считают аналитики Canalys. Важно и количество компаний, занимающихся разработками в области искусственного интеллекта и экосистемы онлайн-сервисов, а также рост числа потребителей интернета вещей, в частности изделий для «умного» дома.

Представитель «Яндекса» отказался комментировать данные Canalys. Ранее компания лишь сообщила, что с начала февраля до начала марта 2019 года было продано более 5 тыс. устройств «Яндекс.Станция», а всего с момента запуска продаж продукта — «десятки тысяч» экземпляров. Старт продаж «Яндекс.Станция» состоялся 10 июля 2018 года.

Всего в мире, по данным Canalys, в прошлом году было отгружено 78 млн «умных» колонок, что на 125% больше, чем в 2017 году. Крупнейшими игроками были Amazon (31,1%), Google (30%), Alibaba (11,4%), Xiaomi (9,1%) и Baidu (4,6%). Объем мирового рынка «умных колонок» составил $7,9 млрд, подсчитали эксперты IHS Markit. Согласно прогнозу Deloitte, к концу 2019 года количество активированных «умных» колонок превысит 250 млн.