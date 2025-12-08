Что Путин предложил для улучшения демографической ситуации. Главное
Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В выступлении президента значительное место было уделено задаче преумножения народа. Глава государства признал, что рождаемость в стране продолжает снижаться, а, значит, уже принятых мер в сфере демографии недостаточно.
Почему снижается рождаемость
По словам Путина, рождаемость снижается из-за объективных факторов. К ним президент в том числе отнес:
- общемировые демографические тенденции;
- наложение демографических ям середины и конца XX века;
- внешние вызовы.
При этом Путин отметил, что в ряде регионов улучшился социологический показатель оценки готовности завести детей. Это Мордовия, республика Алтай, Кабардино-Балкария, а также Херсонская и Запорожская области.
Как переломить ситуацию
Президент поручил проанализировать демографические меры поддержки в регионах и выбрать лучшие из них. Вместе с тем Путин выделил некоторые направления работы:
- необходимо стимулировать многодетные семьи. «Здесь, что называется, чем больше — тем лучше. С рождением каждого следующего малыша эта поддержка должна быть более весомой, более ощутимой для семьи»;
- добиваться повышения благополучия российских семей, обеспечения роста доходов. Это должно стать следствием долгосрочного устойчивого развития отечественной экономики;
- продумать меры поддержки не только материнства, но и вовлеченного отцовства. Мужчины, по словам главы государства, должны более активно участвовать в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделять их воспитанию.
Также он рассказал об уже подготовленных мерах:
- С 1 января 2026 года вырастет сумма с 50 тыс. до 1 млн руб, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами.
- Показатель рождаемость включен в оценку работы глав субъектов.
- Семейные налоговые выплаты с 2026 года смогут получать семьи с невысокими доходами (среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума), где растут двое и более детей. По словам вице-премьера Александра Новака, «со следующего года — 4,2 миллиона семей, имеющих двух и более детей получат семейную выплату».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили