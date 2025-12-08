 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Что Путин предложил для улучшения демографической ситуации. Главное

Путин выступил с предложениями по улучшению демографической ситуации
Президент Владимир Путин предложил в ответ на снижение рождаемости поддерживать отцовство и стимулировать создание многодетных семей
Фото: news_kremlin / Telegram
Фото: news_kremlin / Telegram

Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В выступлении президента значительное место было уделено задаче преумножения народа. Глава государства признал, что рождаемость в стране продолжает снижаться, а, значит, уже принятых мер в сфере демографии недостаточно.

Почему снижается рождаемость

По словам Путина, рождаемость снижается из-за объективных факторов. К ним президент в том числе отнес:

  • общемировые демографические тенденции;
  • наложение демографических ям середины и конца XX века;
  • внешние вызовы.

При этом Путин отметил, что в ряде регионов улучшился социологический показатель оценки готовности завести детей. Это Мордовия, республика Алтай, Кабардино-Балкария, а также Херсонская и Запорожская области.

Что Путин предложил для улучшения демографической ситуации. Главное
Video

Как переломить ситуацию

Президент поручил проанализировать демографические меры поддержки в регионах и выбрать лучшие из них. Вместе с тем Путин выделил некоторые направления работы:

  • необходимо стимулировать многодетные семьи. «Здесь, что называется, чем больше — тем лучше. С рождением каждого следующего малыша эта поддержка должна быть более весомой, более ощутимой для семьи»;
  • добиваться повышения благополучия российских семей, обеспечения роста доходов. Это должно стать следствием долгосрочного устойчивого развития отечественной экономики;
  • продумать меры поддержки не только материнства, но и вовлеченного отцовства. Мужчины, по словам главы государства, должны более активно участвовать в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделять их воспитанию.

Также он рассказал об уже подготовленных мерах:

  • С 1 января 2026 года вырастет сумма с 50 тыс. до 1 млн руб, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами.
  • Показатель рождаемость включен в оценку работы глав субъектов.
  • Семейные налоговые выплаты с 2026 года смогут получать семьи с невысокими доходами (среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума), где растут двое и более детей. По словам вице-премьера Александра Новака, «со следующего года — 4,2 миллиона семей, имеющих двух и более детей получат семейную выплату».
Авторы
Теги
Персоны
Артем Филипенок Артем Филипенок
Владимир Путин рождаемость демография Россия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Новак фото
Александр Новак
политик, вице-премьер России
23 августа 1971 года
