Путин выступил с предложениями по улучшению демографической ситуации

Что Путин предложил для улучшения демографической ситуации. Главное

Президент Владимир Путин предложил в ответ на снижение рождаемости поддерживать отцовство и стимулировать создание многодетных семей

Фото: news_kremlin / Telegram

Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В выступлении президента значительное место было уделено задаче преумножения народа. Глава государства признал, что рождаемость в стране продолжает снижаться, а, значит, уже принятых мер в сфере демографии недостаточно.

Почему снижается рождаемость

По словам Путина, рождаемость снижается из-за объективных факторов. К ним президент в том числе отнес:

общемировые демографические тенденции;

наложение демографических ям середины и конца XX века;

внешние вызовы.

При этом Путин отметил, что в ряде регионов улучшился социологический показатель оценки готовности завести детей. Это Мордовия, республика Алтай, Кабардино-Балкария, а также Херсонская и Запорожская области.

Как переломить ситуацию

Президент поручил проанализировать демографические меры поддержки в регионах и выбрать лучшие из них. Вместе с тем Путин выделил некоторые направления работы:

необходимо стимулировать многодетные семьи. «Здесь, что называется, чем больше — тем лучше. С рождением каждого следующего малыша эта поддержка должна быть более весомой, более ощутимой для семьи»;

добиваться повышения благополучия российских семей, обеспечения роста доходов. Это должно стать следствием долгосрочного устойчивого развития отечественной экономики;

продумать меры поддержки не только материнства, но и вовлеченного отцовства. Мужчины, по словам главы государства, должны более активно участвовать в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделять их воспитанию.

Также он рассказал об уже подготовленных мерах: