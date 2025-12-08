Галицкому вручили специальную награду РПЛ
Основатель и президент действующего чемпиона РПЛ «Краснодара» Сергей Галицкий получил специальную награду за выдающийся вклад в развитие отечественного футбола, сообщила пресс-служба лиги.
Награду Галицкому вручил президент РПЛ Александр Алаев на матче 18-го тура с ЦСКА (3:2), который прошел 7 декабря в Краснодаре.
Алаев отметил, что Галицкий создал «системно и эффективно работающий клуб», академия «Краснодара» «впечатляет масштабом и философией», а стадион и тренировочные базы команды «задают новые стандарты для индустрии».
Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году, через три года команда дебютировала в РПЛ, а в прошлом сезоне стала чемпионом.
