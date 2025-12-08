 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Новак заявил, что признаки трудовых отношений будут закреплены законом

Новак: трудовые отношения закрепят законом для борьбы с подменой самозанятыми
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В рамках борьбы с подменой трудовых отношений договорами с самозанятыми признаки трудовых отношений в России планируется закрепить законодательно, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам 8 декабря.

«Урегулируем вопрос подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми через законодательное закрепление признаков трудовых отношений, а также введение административной ответственности работодателя», — сказал Новак, говоря о мерах, реализация которых назначена на 2026 год (цитата по «РИА Новости»).

Матвиенко назвала порочным, что работники «вдруг все стали самозанятыми»
Политика
Валентина Матвиенко

Он добавил, что такая инициатива является частью плана по «обелению» российской экономики.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в конце ноября назвала «порочной» практику перевода сотрудников в самозанятые, когда они на самом деле «никак не самозанятые». Она отметила, что в России растет число сотрудников, переводимых компаниями в статус самозанятых ради ухода от налогов.

В апреле Минтруд предложил закрепить в Трудовом кодексе восемь дополнительных признаков трудовых отношений, в том числе интегрированность работника в организационную структуру работодателя, подчиненность и зависимость труда и другие признаки.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Александр Новак трудовые отношения самозанятые Трудовой кодекс
Александр Новак фото
Александр Новак
политик, вице-премьер России
23 августа 1971 года
Материалы по теме
Матвиенко назвала порочным, что работники «вдруг все стали самозанятыми»
Политика
Минтруд уточнит индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми
Общество
В Минтруде оценили число самозанятых, получающих пенсии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 19:36 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 19:36
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Венгрия с начала года получила от России более 5 млрд кубометров газа Политика, 19:43
Рублев получил награду ATP за благотворительность Спорт, 19:34
Что получилось из коллаборации книжного магазина и девелоперской компании Стиль, 19:31
Вакансии в агросекторе выросли на 135%. Почему там некому работать. ВидеоПодписка на РБК, 19:29 
Paramount решила побороться с Netflix за Warner Bros. Политика, 19:27
Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие» Политика, 19:25
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
«Ливерпуль» не взял критиковавшего клуб Салаха на матч Лиги чемпионов Спорт, 19:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:17
Посол Франции оценил возможность конфискации российских активов
РАДИО
 Политика, 19:16
Модель GROW: как руководителю стать коучем для своих сотрудников Образование, 19:15
Посол Франции рассказал, какими должны быть условия для мира на Украине
РАДИО
 Политика, 19:08
Какой ресторан выбрать: кухня Байкала, банный ужин и димсамы а-ля рус Стиль, 19:00
На конференции «Сделано в «Сбере» представят новые продукты банка Отрасли, 19:00