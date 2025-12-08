Новак заявил, что признаки трудовых отношений будут закреплены законом
В рамках борьбы с подменой трудовых отношений договорами с самозанятыми признаки трудовых отношений в России планируется закрепить законодательно, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам 8 декабря.
«Урегулируем вопрос подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми через законодательное закрепление признаков трудовых отношений, а также введение административной ответственности работодателя», — сказал Новак, говоря о мерах, реализация которых назначена на 2026 год (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что такая инициатива является частью плана по «обелению» российской экономики.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в конце ноября назвала «порочной» практику перевода сотрудников в самозанятые, когда они на самом деле «никак не самозанятые». Она отметила, что в России растет число сотрудников, переводимых компаниями в статус самозанятых ради ухода от налогов.
В апреле Минтруд предложил закрепить в Трудовом кодексе восемь дополнительных признаков трудовых отношений, в том числе интегрированность работника в организационную структуру работодателя, подчиненность и зависимость труда и другие признаки.
