Высшая коллегия судей прекратила полномочия первого заместителя Краснова

Коллегия сообщила, что прекратила полномочия первого замглавы Верховного суда Петра Серкова в связи с заявлением об отставке. Источники РБК рассказали, что глава ВС Игорь Краснов не стал продлевать полномочия своего зама

Петр Серков (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила полномочия первого заместителя председателя Верховного суда Петра Серкова, следует из пресс-релиза ВККС.

«ВККС РФ прекратила полномочия семи судей и руководителей судов в связи с их письменными заявлениями об отставке на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», в частности Серкова П.П. — судьи, первого заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте коллегии.

Источники РБК в судебной системе рассказали, что глава Верховного суда Игорь Краснов не стал продлевать полномочия Серкова.

Кроме того, были прекращены полномочия председателя Иркутского областного суда Владимира Ляхницкого, судьи Первого кассационного суда общей юрисдикции Инны Изоткиной, судьи Второго кассационного суда общей юрисдикции Евгения Волосатых, судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ирины Ворожебской, судьи Восьмого кассационного суда общей юрисдикции Ольги Лазаревой и судьи 224-го гарнизонного военного суда Александра Муравьева.

Серков занимал пост первого замглавы ВС с 2009 года. На эту должность последний раз был переназначен в декабре 2019 года, срок полномочий истекал в декабре этого года. Он также является членом президиума Верховного суда и научно-консультативного совета.

Ему 70 лет. До перехода в ВС с 1995 года возглавлял Ульяновский областной суд, в 2003-м стал замглавы Верховного суда.

После смерти главы ВС Вячеслава Лебедева в феврале прошлого года Серков временно исполнял его обязанности. В апреле того же года суд возглавила Ирина Подносова. В июле этого года она умерла от тяжелой болезни. В сентябре Краснов был назначен на пост председателя Верховного суда, до этого он был генпрокурором.