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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» подготовил к выходу на рынок две новые версии «умной» колонки
«Яндекс» получил разрешение на ввоз в ЕАЭС «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс». Сейчас «умная» колонка от интернет-холдинга лидирует на российском рынке, но конкуренты активно готовятся к запуску аналогов
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российская компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза двух новых устройств — «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс». Информация об этом содержится в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, на сайте Евразийской экономической комиссии. Такая регистрация означает, что любое лицо имеет право ввозить зарегистрированный товар на территорию стран союза. Чтобы начать продажи, необходимо еще получить сертификаты или декларации соответствия товара и маркировать его в соответствии с требованиями технического регламента.

Обе нотификации зарегистрированы 15 апреля и действуют до конца 2025 года. В качестве изготовителя указано акционерное общество Yandex Services AG с адресом в швейцарском Люцерне. Эта же компания значится в реестре в качестве изготовителя «Яндекс.Телефона» и стандартной версии «Яндекс.Станции», а также разработчика приложений «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Толока» для платформы Android и лаунчера — приложения для быстрого поиска данных в интернете и на смартфоне, создания папок, персонализации (смены цветов, анимации и т.д.).

Представитель пресс-службы «Яндекса» отказался комментировать появление двух новых устройств.

Между регистрацией нотификации и презентацией публике премьер от «Яндекса» может пройти от нескольких дней до нескольких месяцев. Первая версия «Яндекс.Станции» была зарегистрирована в реестре 23 мая прошлого года, а 29 мая представлена публике. «Яндекс.Телефон» получил разрешение на ввоз на территорию ЕАЭС в июле 2018 года и был официально презентован в декабре того же года.

Первая станция

Весной прошлого года на презентации «умной» колонки основатель «Яндекса» Аркадий Волож говорил, это первая собственная «железка» компании, которая до этого была сосредоточена на разработке программного обеспечения. Он уточнил, что устройство разработано «Яндексом», но его сборка производится в Китае. Стоимость гаджета составляет почти 10 тыс. руб.

«Яндекс» не раскрывал данные о продажах «Яндекс.Станции». По оценке аналитической фирмы Canalys, в 2018 году он отгрузил 40 тыс. «умных» колонок (под отгрузками Canalys понимает продажи устройств ретейлерам, а не конечным потребителям). Сколько таких гаджетов на руках у пользователей, компания не оценивала. По подсчетам Canalys всего в Центральную и Восточную Европу было отгружено 280 тыс. «умных» колонок разных производителей. Лидером рынка с долей 80,3% было устройство Echo от Amazon, «Яндекс» занял 14,3%, еще 5,4% — продукция других фирм. «На российском рынке «Яндекс» является основным игроком после запуска своей «умной» колонки. У компании хорошие позиции для того, чтобы развивать рынок «умных» колонок, а также рынок голосовых ассистентов», — пояснил РБК представитель Canalys.

Однако скоро у «Яндекс.Станции» могут появиться конкуренты. В конце ноября 2018 года «Ведомости» сообщили, что Mail.Ru Group готовится к запуску своего виртуального ассистента «Маруся» и работает над созданием «умной» колонки. В феврале 2019 года в Сбербанк перешел разработчик «Яндекс.Станции», а затем появилась информация о регистрации банком в декабре 2018 года доменов sberkolonka.ru и sberstanciya.ru. 24 апреля стало известно о планах Alibaba выпустить на российский рынок свою колонку Tmall Genie ориентировочной стоимостью 4742 руб. Как пояснил РБК источник, близкий к китайскому холдингу, Россия может стать второй страной, где будет продаваться эта колонка. «Сейчас идет доработка под русскоязычную аудиторию», — отметил собеседник РБК, но сроки начала продаж и их планируемые объемы не уточнил.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: «Яндекс», колонка, «Алиса», голосовой помощник
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