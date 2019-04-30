«Яндекс» подготовил к выходу на рынок две новые версии «умной» колонки

«Яндекс» получил разрешение на ввоз в ЕАЭС «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс». Сейчас «умная» колонка от интернет-холдинга лидирует на российском рынке, но конкуренты активно готовятся к запуску аналогов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российская компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза двух новых устройств — «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс». Информация об этом содержится в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, на сайте Евразийской экономической комиссии. Такая регистрация означает, что любое лицо имеет право ввозить зарегистрированный товар на территорию стран союза. Чтобы начать продажи, необходимо еще получить сертификаты или декларации соответствия товара и маркировать его в соответствии с требованиями технического регламента.

Обе нотификации зарегистрированы 15 апреля и действуют до конца 2025 года. В качестве изготовителя указано акционерное общество Yandex Services AG с адресом в швейцарском Люцерне. Эта же компания значится в реестре в качестве изготовителя «Яндекс.Телефона» и стандартной версии «Яндекс.Станции», а также разработчика приложений «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Толока» для платформы Android и лаунчера — приложения для быстрого поиска данных в интернете и на смартфоне, создания папок, персонализации (смены цветов, анимации и т.д.).

Представитель пресс-службы «Яндекса» отказался комментировать появление двух новых устройств.

Между регистрацией нотификации и презентацией публике премьер от «Яндекса» может пройти от нескольких дней до нескольких месяцев. Первая версия «Яндекс.Станции» была зарегистрирована в реестре 23 мая прошлого года, а 29 мая представлена публике. «Яндекс.Телефон» получил разрешение на ввоз на территорию ЕАЭС в июле 2018 года и был официально презентован в декабре того же года.