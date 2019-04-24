Alibaba выведет на рынок в России конкурента для умной колонки «Яндекса»

Alibaba выведет на рынок в России конкурента для умной колонки «Яндекса»

Россия может стать второй страной после Китая, где Alibaba будет продавать свою «умную» колонку — Tmall Genie. Хотя устройство пока продается только на внутреннем рынке, по объемам продаж оно занимает третье место в мире

Фото: скриншот aliexpress.com

На сайте российского Tmall (маркетплейс входит в Alibaba Group) появилась промостраница для Tmall Genie — «умной колонки», разработанной Alibaba, обратил внимание корреспондент РБК. «Встречайте Tmall Genie. Самый умный котик из всех, что у вас были», — указано в рекламе.

Согласно описанию, с помощью колонки «легко вести поиск в интернете, слушать музыку, управлять системами «умного» дома», а также заказывать товары на Tmall. Встроенный ассистент распознает речь на китайском, английской и русском языках. Среди технических характеристик указан вес устройства (около 400 г), способность работать как от сети, так и автономно благодаря встроенному аккумулятору, доступные интерфейсы — Wi-Fi 2.4 GHz и Bluetooth 4.0. Доступные цвета — черный и белый.

Фото: скриншот aliexpress.com

На колонку, которая указана как лимитированная серия, открыт предзаказ, указано на баннере, но функция заказа отключена. Ориентировочная стоимость устройства — 4742 руб.

РБК направил запрос в российский офис AliExpress. После запроса страница на сайте была заблокирована.