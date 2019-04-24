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Технологии и медиа ,  
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Alibaba выведет на рынок в России конкурента для умной колонки «Яндекса»
Россия может стать второй страной после Китая, где Alibaba будет продавать свою «умную» колонку — Tmall Genie. Хотя устройство пока продается только на внутреннем рынке, по объемам продаж оно занимает третье место в мире
Фото: скриншот aliexpress.com

На сайте российского Tmall (маркетплейс входит в Alibaba Group) появилась промостраница для Tmall Genie — «умной колонки», разработанной Alibaba, обратил внимание корреспондент РБК. «Встречайте Tmall Genie. Самый умный котик из всех, что у вас были», — указано в рекламе.

Согласно описанию, с помощью колонки «легко вести поиск в интернете, слушать музыку, управлять системами «умного» дома», а также заказывать товары на Tmall. Встроенный ассистент распознает речь на китайском, английской и русском языках. Среди технических характеристик указан вес устройства (около 400 г), способность работать как от сети, так и автономно благодаря встроенному аккумулятору, доступные интерфейсы — Wi-Fi 2.4 GHz и Bluetooth 4.0. Доступные цвета — черный и белый.

Фото: скриншот aliexpress.com

На колонку, которая указана как лимитированная серия, открыт предзаказ, указано на баннере, но функция заказа отключена. Ориентировочная стоимость устройства — 4742 руб.

РБК направил запрос в российский офис AliExpress. После запроса страница на сайте была заблокирована.

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Как пояснил РБК источник, близкий к китайскому интернет-холдингу, Россия может стать второй страной, где будет продаваться Tmall Genie. «Сейчас идет доработка колонки под русскоязычную аудиторию», — отметил собеседник РБК. Про возможные сроки начала продаж и планируемые объемы источник РБК не уточнил.

Alibaba запустила Tmall Genie в продажу в июле 2017 года по цене 499, юаней или около 4750 руб. по текущему курсу. К марту 2018 года в Китае было продано более 2 млн устройств.

«Умная» колонка оснащена голосовым помощником AliGenie, который на данный момент говорит только на китайском. Устройство может выполнять различные команды, такие как управление «умным» домом, музыкой, календарем или поиск информации в Сети, а также позволяет делать покупки на торговых площадках Alibaba, например AliExpress и Tmall.

Tmall Genie представлена в двух цветах — черном и белом, а внешне выглядит как большинство колонок — это цилиндр высотой чуть больше 12 см. Колонка также имеет подсветку у основания.

По данным Strategy Analytics, в четвертом квартале 2018 года Alibaba вошла в тройку лидеров на мировом рынке «умных» колонок — компания занимала 7,3% рынка. Лидером стала Amazon, производящая устройства Echo — американская компания заняла 35,6% мирового рынка. Еще 29,9% принадлежали Google Home от Google.

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Всего в мире, по данным Canalys, в прошлом году было отгружено 78 млн «умных» колонок, что на 125% больше, чем в 2017 году. По подсчетам экспертов IHS Markit, объем мирового рынка «умных» колонок составил $7,9 млрд.

Согласно прогнозу Deloitte, к концу 2019 года количество активированных «умных» колонок превысит 250 млн. Эксперты Canalys считают, что эта цифра будет скромнее — 208 млн устройств. Всего к концу 2018 года было активировано 114 млн «умных» колонок, подсчитали в Canalys. Рост же будет обеспечиваться в основном за счет азиатского региона, в частности Китая.

Сейчас в России на рынке «умных» колонок в России лидирует «Яндекс.Станция». По данным Canalys, компания «Яндекс» заняла 14,3% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе, отгрузив 40 тыс. устройств.

Авторы: Евгения Баленко, Александра Посыпкина
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: Alibaba, колонка
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