Кремль заявил, что обсуждение с США мира на Украине пока не возобновилось

Контакты между Россией и США происходят, но обсуждений по итогам работы с Украиной пока не было, рассказал Песков. Он отметил, что Москва продолжает настаивать на «тишине» при переговорах по урегулированию

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия продолжает поддерживать контакты с США, но дополнительных обсуждений по вопросу урегулирования на Украине не было, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Контакты осуществляются, но пока обсуждения не продолжались, поэтому каких-то заявлений конкретных из Киева мы не слышали, до нас тоже результаты пока не доводились», — сказал Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что Москва положительно оценивает подход Вашингтона к соблюдению режима тишины в рамках переговоров. «Мы убеждены, что такого рода сложнейшие переговоры могут вестись только в тишине», — добавил Песков.

Переговоры возобновились в конце ноября после того, как США представили свой мирный план урегулирования военного конфликта России и Украины. Изначально он состоял из 28 пунктов, но после контактов американцев с украинской делегацией в Женеве 23 ноября документ был скорректирован и сокращен. 30 ноября представители США и Украины провели консультации в Майами, после чего американская делегация направилась в Москву.

Российская и американская стороны встретились 2 декабря: президент Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обсуждали план со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. В Кремле по итогам переговоров рассказали, что речь шла в том числе о территориальных вопросах, но компромиссного варианта стороны пока не нашли.

Следом во Флориде состоялись еще два раунда встреч американских и украинских переговорщиков — 4 и 5 декабря. 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что созвонился с Уиткоффом и Кушнером для обсуждения мирного плана. Глава государства назвал телефонный разговор долгим и содержательным и заверил, что Киев готов к честной работе с Вашингтоном для достижения мира. Путин допускал, что перечень предложенных США пунктов мирного плана по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей, но проект нужно перевести «на дипломатический язык».