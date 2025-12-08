Посол Франции рассказал, какими должны быть условия для мира на Украине
Соглашение по Украине должно быть сбалансированным, в противном случае мира добиться не удастся, заявил посол Франции в России Николя де Ривьер в эфире радио и телеканала РБК.
«Необходимо, чтобы каждая из двух сторон могла почувствовать, что соглашение является точкой равновесия, подходящей для нее, возможно, не полностью, но в основном подходящей, и что она может принять участие в его реализации. В противном случае точка согласия, не имеет шансов быть реализованной. Мы должны прийти к чему-то сбалансированному», — сказал он.
Существует «целый ряд вопросов относительно языка, культуры, религии», отметил посол. По его словам, Франция, Германия и Великобритания «не скажут Украине отказаться» от соглашения, если Киев захочет его заключить. «Но мы очень заинтересованы в том, чтобы Украина могла получить приемлемые условия. Соглашение, которое было бы сродни полной капитуляции Украины, было бы явно неустойчивым», — считает он.
В конце августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина согласна с заморозкой конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и признанием ряда территорий де-факто утраченными. Он назвал еще четыре требования Украины, среди которых усиление армии, наращивание производства вооружений вместе со странами Европы, участие США в обеспечении противовоздушного прикрытия и размещение на украинской территории ракет большой дальности.
С конца ноября активно обсуждается американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Он состоял из 28 пунктов, однако после переговоров с Украиной и европейскими представителями в Женеве, на которых европейцы представили свой вариант, план был сокращен до 22 пунктов. Однако точная его формулировка так и не была опубликована.
Материал дополняется
