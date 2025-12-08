 Перейти к основному контенту
0

Посол Франции рассказал, какими должны быть условия для мира на Украине

Сюжет
Радио РБК

Посол Франции рассказал, какими должны быть условия для мира на Украине
Video

Соглашение по Украине должно быть сбалансированным, в противном случае мира добиться не удастся, заявил посол Франции в России Николя де Ривьер в эфире радио и телеканала РБК.

«Необходимо, чтобы каждая из двух сторон могла почувствовать, что соглашение является точкой равновесия, подходящей для нее, возможно, не полностью, но в основном подходящей, и что она может принять участие в его реализации. В противном случае точка согласия, не имеет шансов быть реализованной. Мы должны прийти к чему-то сбалансированному», — сказал он.

Существует «целый ряд вопросов относительно языка, культуры, религии», отметил посол. По его словам, Франция, Германия и Великобритания «не скажут Украине отказаться» от соглашения, если Киев захочет его заключить. «Но мы очень заинтересованы в том, чтобы Украина могла получить приемлемые условия. Соглашение, которое было бы сродни полной капитуляции Украины, было бы явно неустойчивым», — считает он.

Кремль заявил, что обсуждение с США мира на Украине пока не возобновилось
Политика
Дмитрий Песков

В конце августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина согласна с заморозкой конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и признанием ряда территорий де-факто утраченными. Он назвал еще четыре требования Украины, среди которых усиление армии, наращивание производства вооружений вместе со странами Европы, участие США в обеспечении противовоздушного прикрытия и размещение на украинской территории ракет большой дальности.

С конца ноября активно обсуждается американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Он состоял из 28 пунктов, однако после переговоров с Украиной и европейскими представителями в Женеве, на которых европейцы представили свой вариант, план был сокращен до 22 пунктов. Однако точная его формулировка так и не была опубликована.

Материал дополняется

Авторы
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Илья Доронов
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 19:26 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 19:26
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Венгрия с начала года получила от России более 5 млрд кубометров газа Политика, 19:43
Рублев получил награду ATP за благотворительность Спорт, 19:34
Что получилось из коллаборации книжного магазина и девелоперской компании Стиль, 19:31
Вакансии в агросекторе выросли на 135%. Почему там некому работать. ВидеоПодписка на РБК, 19:29 
Paramount решила побороться с Netflix за Warner Bros. Политика, 19:27
Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие» Политика, 19:25
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
«Ливерпуль» не взял критиковавшего клуб Салаха на матч Лиги чемпионов Спорт, 19:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:17
Посол Франции оценил возможность конфискации российских активов
РАДИО
 Политика, 19:16
Модель GROW: как руководителю стать коучем для своих сотрудников Образование, 19:15
Какой ресторан выбрать: кухня Байкала, банный ужин и димсамы а-ля рус Стиль, 19:00
На конференции «Сделано в «Сбере» представят новые продукты банка Отрасли, 19:00