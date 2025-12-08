Бастрыкин заявил о бессмысленности попыток «прятать наворованное»

Прятать наворованное не имеет смысла, уверен председатель Следственного комитета: за рубежом «понимают природу происхождения денег и обращают их в свою пользу», а у следователей есть все больше инструментов для борьбы с коррупцией

Александр Бастрыкин (Фото: пресс-служба СК)

Одним из основных приоритетов в работе Следственного комитета является профилактика коррупции и снижение рисков подобных преступлений, а для отслеживания сокрытия или легализации незаконного имущества и денег используется «целый арсенал современных средств», написал в статье в РБК глава СК Александр Бастрыкин.

«Мы ведем разъяснительную работу. Следователи и руководители следственных органов в текущем году почти в два раза чаще, чем в прошлом (828 раз) выезжали в трудовые коллективы, чтобы на конкретных примерах рассказывать чиновникам о последствиях коррупционной деятельности, — пишет Бастрыкин. — Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств. Кроме того, так называемые зарубежные партнеры прекрасно понимают природу происхождения этих денег и зачастую активно обращают их в свою пользу».

Наука и технический прогресс с каждым годом предоставляют следствию новые возможности для изобличения преступников, пишет глава СК.

«Давайте предположим, что в будущем на вооружении следователей появится прибор, так скажем, усовершенствованный вариант полиграфа, позволяющий однозначно определять наличие в памяти человека следов его любых, в том числе коррупционных преступлений: деталей содеянного, свидетелей, соучастников и т.д., что послужит основанием для привлечения его к ответственности. Уверен, что, серьезно задумавшись о подобных перспективах, уже сегодня многие пересмотрят свое отношение к соблюдению закона и к воспитанию законопослушными своих детей», — отметил он.

Также, по мнению Бастрыкина, «никогда не бывает лишним напомнить должностным лицам», что в результате коррупционной деятельности под удар попадают родственники фигурантов, так как на них обычно оформляют незаконное имущество и активы.

В 2025 году СК внес представления об устранении причин и условий, способствовавших коррупции, по 12,5 тыс. оконченных уголовных дел, по итогам которых к дисциплинарной ответственности привлекли около 10 тыс. должностных лиц.