«Просто на халяву». Фоторепортаж из очереди за колонкой «Яндекса»

Андрей приехал примерно за час до открытия магазина. «Очередь на тот момент уже за угол заворачивала, но, несмотря на то что еще не начали обмен, очередь почему-то продвигалась. Собираюсь обменивать старую колонку. Я сам из Кисловодска, сейчас учусь в МГУ, и эту колонку мне передала проректор из Пятигорска, где я учился на бакалавриате. [Новая] колонка мне нужна, чтобы было не так одиноко. Посмотрим насчет покупки, но я до последнего верю в лучшее»