«Просто на халяву». Фоторепортаж из очереди за колонкой «Яндекса»

Приносить на обмен предложили любую аудиотехнику, в том числе в нерабочем состоянии, предназначенную для воспроизведения через внешний динамик
Компания заявляла о планах обменять около тысячи «умных» колонок
Катя и Александр стояли в очереди с 7:30. «Собираюсь подарить колонку мужу на день рождения. Он очень хотел, поэтому стою мерзну. Насчет покупки посмотрим», — говорит Катя. Александр думает купить колонку, если будет скидка
Юлия призналась, что не планирует покупать, если ей не хватит бесплатного устройства. «Стою с восьми утра, меняю старые колонки. У меня есть «Алиса» уже, и мне нравится. Хочу попробовать новую»
Владимир тоже не хочет покупать новое устройство, в очередь за бесплатным приехал к восьми утра: «Колонка у меня дома уже есть большая. Хочу еще одну, чтобы не отставать от новых технологий. Покупать не буду, потому что большая колонка дома уже есть, я так, на халяву. Сладкое слово «халява»
Данила и Юля принесли электрофон. «[Новая] колонка — это удобная штука для «умного» дома. Аналоги все будут на английском языке, это не так удобно. Хотел колонку подарить маме», — говорит Данила
Андрей приехал примерно за час до открытия магазина. «Очередь на тот момент уже за угол заворачивала, но, несмотря на то что еще не начали обмен, очередь почему-то продвигалась. Собираюсь обменивать старую колонку. Я сам из Кисловодска, сейчас учусь в МГУ, и эту колонку мне передала проректор из Пятигорска, где я учился на бакалавриате. [Новая] колонка мне нужна, чтобы было не так одиноко. Посмотрим насчет покупки, но я до последнего верю в лучшее»
Макар не против купить «умную» колонку, если не получится обменять старую технику на бесплатное устройство: «Это маленькая удобная колоночка с умным голосовым ассистентом. Мне будет удобно ставить будильник ночью, не доставая телефон. Буду слушать музыку»
«Станция Мини» меньше по размеру, чем предыдущее устройство. Она подключается через Bluetooth и может понимать жесты. В продаже она представлена по цене 3990 руб.