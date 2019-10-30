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«Просто на халяву». Фоторепортаж из очереди за колонкой «Яндекса»
30 октября у фирменного магазина «Яндекс» в Москве выстроилась очередь из сотен человек. Компания пообещала обменять старую аудиотехнику пользователей на бесплатную «Яндекс. Станция Мини». Новая «умная» колонка была представлена в октябре. Кто и зачем пришел стоять в очереди — в фоторепортаже РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
По разным оценкам, к фирменному магазину пришли от 1 тыс. до 2 тыс. человек. Он открылся в 10:00 мск, многие приехали за несколько часов до этого
Фото: Владислав Шатило / РБК

Приносить на обмен предложили любую аудиотехнику, в том числе в нерабочем состоянии, предназначенную для воспроизведения через внешний динамик

Фото: Владислав Шатило / РБК
Алексей принес обменять старую компьютерную колонку: ​«Стою с семи утра <...>. Новая колонка «умная», с поддержкой «умного» дома, ради чего и хочется ее получить. Аналогами не пользовался, хочется попробовать. Если не достанется бесплатная, наверное, куплю, но не сейчас, а попозже»
Фото: Владислав Шатило / РБК

Компания заявляла о планах обменять около тысячи «умных» колонок

Фото: Владислав Шатило / РБК

Катя и Александр стояли в очереди с 7:30. «Собираюсь подарить колонку мужу на день рождения. Он очень хотел, поэтому стою мерзну. Насчет покупки посмотрим», — говорит Катя. Александр думает купить колонку, если будет скидка

Фото: Владислав Шатило / РБК

Юлия призналась, что не планирует покупать, если ей не хватит бесплатного устройства. «Стою с восьми утра, меняю старые колонки. У меня есть «Алиса» уже, и мне нравится. Хочу попробовать новую»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Владимир тоже не хочет покупать новое устройство, в очередь за бесплатным приехал к восьми утра: «Колонка у меня дома уже есть большая. Хочу еще одну, чтобы не отставать от новых технологий. Покупать не буду, потому что большая колонка дома уже есть, я так, на халяву. Сладкое слово «халява»

Фото: Владислав Шатило / РБК
На «Авито» появлялись​ объявления о продаже места в очереди (по 500 руб. и по 3 тыс. руб.)
Фото: Владислав Шатило / РБК
Евгений привез на обмен старый музыкальный центр: ​«Стою где-то с 8:10. Знаю о «Яндекс»-колонке не особо много. Собираюсь менять музыкальный центр, приобретенный в девяносто-каком-то году на «Горбушке». Колонка нужна для пользования — прослушивания музыки. Покупать не буду»
Фото: Владислав Шатило / РБК
За самые необычные устройства в магазине обещали призы
Фото: Владислав Шатило / РБК

Данила и Юля принесли электрофон. «[Новая] колонка — это удобная штука для «умного» дома. Аналоги все будут на английском языке, это не так удобно. Хотел колонку подарить маме», — говорит Данила

Фото: Владислав Шатило / РБК

Андрей приехал примерно за час до открытия магазина. «Очередь на тот момент уже за угол заворачивала, но, несмотря на то что еще не начали обмен, очередь почему-то продвигалась. Собираюсь обменивать старую колонку. Я сам из Кисловодска, сейчас учусь в МГУ, и эту колонку мне передала проректор из Пятигорска, где я учился на бакалавриате. [Новая] колонка мне нужна, чтобы было не так одиноко. Посмотрим насчет покупки, но я до последнего верю в лучшее»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Макар не против купить «умную» колонку, если не получится обменять старую технику на бесплатное устройство: «Это маленькая удобная колоночка с умным голосовым ассистентом. Мне будет удобно ставить будильник ночью, не доставая телефон. Буду слушать музыку»

Фото: Владислав Шатило / РБК
В пресс-службе «Яндекса» заявили, что первые люди приехали занимать очередь накануне вечером
Фото: Владислав Шатило / РБК
Для обмена техники в магазин пускали группами примерно по семь человек, передал корреспондент РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
«Яндекс» представил​ новую «умную» колонку в начале октября
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Станция Мини» меньше по размеру, чем предыдущее устройство. Она подключается через Bluetooth и может понимать жесты. В продаже она представлена по цене 3990 руб.

Автор: Владислав Шатило
При участии: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, «Яндекс», очередь
Материалы по теме
В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек
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