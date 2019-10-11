Инфляция не может догнать прогнозы ЦБ

Эльвира Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки

ЦБ может ускорить смягчение денежно-кредитной политики, заявила его глава Эльвира Набиуллина. Инфляция в 2019 году оказалась ниже осторожных прогнозов регулятора. Рынок закладывает два снижения ставки до конца года — с 7 до 6,5%

Эльвира Набиуллина (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

ЦБ в октябре в четвертый раз за год снизит прогноз инфляции и может ускорить смягчение денежно-кредитной политики, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис» в Сочи. На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году. До конца года совет директоров ЦБ проведет два заседания, посвященных ключевой ставке: в октябре и декабре.

Изначально ЦБ прогнозировал ускорение инфляции в 2019 году до 5–5,5% на фоне повышения НДС. Однако фактические темпы роста цен оказались заметно ниже: в сентябре годовая инфляция замедлилась до 4% после 4,3% в августе. Еще в марте темпы роста цен достигали 5,3%.

Совет директоров ЦБ в этом году несколько раз снижал прогноз инфляции, в последний — на опорном заседании в сентябре, до 4–4,5%. В отличие от него Минэкономразвития и некоторые аналитики уже тогда прогнозировали, что рост цен по итогам года не достигнет 4%. А за последний месяц рыночный консенсус-прогноз на конец 2019 года опустился ниже 4%, замечает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: если в августе опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали замедление годового роста цен в четвертом квартале 2019 года до 4,2%, то в сентябре — уже до 3,9%.

Хотя свои прогнозы ЦБ обычно обновляет на опорных заседаниях (следующее будет в декабре), на этот раз регулятор «в виде исключения» уточнит прогноз по инфляции на заседании в октябре и представит его Госдуме вместе с «Основными направлениями денежно-кредитной политики», сказала Набиуллина.

Она допустила, что ЦБ пересмотрит планы по снижению ключевой ставки: «Мы сейчас видим, что тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали».

ЦБ будет еще мягче

В сентябре совет директоров ЦБ в третий раз за год опустил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7% годовых. Регулятор тогда признал, что из-за слабого внутреннего и внешнего спроса темпы инфляции находятся заметно ниже его ожиданий. 7% — это верхняя граница диапазона в 6–7%, который ЦБ назвал нейтральным для ключевой ставки (реальная процентная ставка — 2–3% плюс ожидаемая годовая инфляция 4%). Долгое время нейтральный диапазон был ориентиром, где закончится цикл снижения ключевой ставки, указывал главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков.

Смягчение риторики ЦБ — это скорее коррекция его предыдущих несколько неоднозначных заявлений в сентябре, считает Донец: тогда регулятор акцентировал внимание на том, что ключевая ставка достигла нейтрального диапазона. «Это несколько озадачило рынок, создав впечатление, что пространство для смягчения ограничено. Теперь ЦБ корректирует сигнал», — рассуждает она. Регулятор снизит ставку до 6,25% к середине 2020 года, прогнозирует эксперт.

Учитывая риски закрепления инфляции на уровнях заметно ниже 4%, ставку можно снижать и далее, считает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Он прогнозирует снижение по 25 б.п. на четырех заседаниях совета директоров — в октябре, декабре, марте и июне — до 6% к середине 2020 года.

Рынок форвардных ставок закладывает два снижения ключевой ставки до конца текущего года, отмечает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Месячная инфляция со снятой сезонностью уже несколько месяцев заметно ниже 0,33%, соответствующих годовому темпу в 4%, который ЦБ считает целевым, отмечает Евдокимова: три предыдущих снижения ставки не помогли развернуть этот тренд. «Видимо, ЦБ должен увидеть возврат этого индикатора ближе к 0,33%, чтобы понять, что ставка приближается к нейтральному уровню», — предполагает экономист.

Заявления ЦБ говорят о его более высокой уверенности в отсутствии среднесрочных проинфляционных факторов, считает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Он также прогнозирует, что ставка в этом году будет снижена еще дважды — до 6,5%.

Осторожный подход

Набиуллина вновь заявила, что инфляция складывается ниже прогноза ЦБ, и пообещала, что совет директоров регулятора проанализирует причины, по которым это случилось. Один из значимых факторов, по ее словам, — динамика бюджетных расходов (увеличение расходов на реализацию национальных проектов): «Мы действительно изначально в прогноз закладывали ударный характер бюджетной политики, но бюджетная политика оказалась сдерживающей». Президент Владимир Путин ранее говорил, что «в результате недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов» образовался бюджетный «навес» (непотраченные деньги) в размере 700 млрд руб.

Для ЦБ важно понять, как будут расходоваться бюджетные средства в 2020 году, отметила Набиуллина. «Безусловно, бюджетный фактор не единственный, на инфляцию влияют и другие факторы, в том числе динамика цен на продовольствие, которую мы увидели», — сказала она. Сейчас по сравнению с сентябрем появилось больше определенности относительно того, как будут расходоваться средства Фонда национального благосостояния, это снимает некоторые опасения регулятора, отметила Донец. Правительство может начать тратить ФНБ в 2020 году, регулятор видел в этом риски ускорения инфляции. Но основные направления бюджетной политики показали, что подход к расходам будет консервативным, отмечает Донец.

ЦБ традиционно старается учесть все возможные риски, поэтому часто его прогнозы оказываются более консервативными, чем у рынка, говорит Полевой: «Ошибиться в эту сторону для регулятора безопаснее с точки зрения доверия к его политике».