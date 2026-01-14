В «Ростове» объяснили трансферный запрет со стороны ФИФА

У российского клуба остался долг перед «Пеньяролем» за трансфер полузащитника Родриго Саравии

Фото: телеграм-канал ФК «Ростов»

ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов из-за того, что у клуба остался долг перед уругвайским «Пеньяролем» за трансфер Родриго Саравии. Об этом сообщила пресс-служба российской команды.

Ранее стало известно, что ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов на три ближайших регистрационных периода — до лета 2027 года.

«Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который «Ростов» на сегодняшний день не погасил», — говорится в сообщении «Ростова».

В «Ростове» добавили, что приложат все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию.

Полузащитник Саравия играл в «Ростове» до июля 2025 года, провел за команду 20 матчей и забил один гол.