 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 1,95 x 3 2 4,9 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,18 x 2,9 2 3,95 Футбол Англия. Кубок Лиги Челси Арсенал 1 3,7 x 3,45 2 2,12 Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 9,5 x 6,2 2 1,23 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,43 x 4,9 2 6,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,5 x 3,9 2 1,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

В «Ростове» объяснили трансферный запрет со стороны ФИФА

У российского клуба остался долг перед «Пеньяролем» за трансфер полузащитника Родриго Саравии
Фото: телеграм-канал ФК «Ростов»
Фото: телеграм-канал ФК «Ростов»

ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов из-за того, что у клуба остался долг перед уругвайским «Пеньяролем» за трансфер Родриго Саравии. Об этом сообщила пресс-служба российской команды.

Ранее стало известно, что ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов на три ближайших регистрационных периода — до лета 2027 года.

«Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который «Ростов» на сегодняшний день не погасил», — говорится в сообщении «Ростова».

В «Ростове» добавили, что приложат все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию.

Полузащитник Саравия играл в «Ростове» до июля 2025 года, провел за команду 20 матчей и забил один гол.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФИФА ФК Ростов
Материалы по теме
ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов
Спорт
ФИФА запретила клубу Роналду регистрировать новых футболистов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Дума одобрила в 1-м чтении проект о праве управдомов уходить в отставку Недвижимость, 16:14
Гуф вновь не признал вину по делу о краже iPhone в подмосковной бане Общество, 16:12
В «Ростове» объяснили трансферный запрет со стороны ФИФА Спорт, 16:11
«Росатом» заблокировал смену гендиректора управляющей компании «Дело» Бизнес, 16:11
Дания направила в Гренландию солдат и военную технику Политика, 16:08
ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов Спорт, 16:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:59
Власти предложили ограничить расходы внесенных в перечень экстремистов Политика, 15:57
Стейблкоин проекта Трампов попробуют официально внедрить в Пакистане Крипто, 15:52
Умер прошедший Великую Отечественную войну актер Виктор Рухманов Общество, 15:49
6 самых дорогих ошибок при выборе специалиста на аутсорс Образование, 15:41
Главные факты из биографии актера Игоря Золотовицкого 15:40
Лавров отметил готовность Москвы к контактам с Уиткоффом и Кушнером Политика, 15:33