В «Ростове» объяснили трансферный запрет со стороны ФИФА
ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов из-за того, что у клуба остался долг перед уругвайским «Пеньяролем» за трансфер Родриго Саравии. Об этом сообщила пресс-служба российской команды.
Ранее стало известно, что ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов на три ближайших регистрационных периода — до лета 2027 года.
«Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который «Ростов» на сегодняшний день не погасил», — говорится в сообщении «Ростова».
В «Ростове» добавили, что приложат все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию.
Полузащитник Саравия играл в «Ростове» до июля 2025 года, провел за команду 20 матчей и забил один гол.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»