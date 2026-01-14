Как против Юлии Тимошенко возбуждали дела на протяжении 20 лет

«Украинская правда» узнала о предъявленном экс-премьеру страны Юлии Тимошенко подозрении в коррупции. Ранее против нее были заведены десятки уголовных дел. РБК рассказывает о главных эпизодах

Юлия Тимошенко (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Кто такая Юлия Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко — государственный и политический деятель Украины. В 2005 году заняла третье место в рейтинге 100 влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.

В разные годы занимала посты:

премьер-министра Украины (2005 и 2007–2010), став первой женщиной на этом посту в истории страны;

вице-премьера по вопросам ТЭК (1999–2000);

народного депутата Верховной Рады;

лидера партии «Батькивщина», была одним из руководителей Оранжевой революции 2004 года;

трижды баллотировалась в президенты Украины (2010, 2014, 2019).

Уголовные дела 2001–2005 годов

Дело корпорации ЕЭСУ

В 1991 году Тимошенко с мужем Александром и их другом Александром Гравцом основывает «Корпорацию Украинский Бензин» (КУБ). Компания, имевшая кипрские инвестиции и льготы, в 1995-м была перерегистрирована в «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ). Тимошенко руководила ЕЭСУ до 1997 года, потом ее сменил муж. Пик развития корпорации пришелся на 1996–1997 годы. Тогда ЕЭСУ поставляла газ в семь областей республики, а в ее структуру входили десятки предприятий, банки и авиакомпания.

В 2001–2003 годах Генеральная прокуратура возбудила 14 уголовных дел против должностных лиц, связанных с ЕЭСУ, восемь из них касались Тимошенко. Ее подозревали в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты подоходного налога. В 2004–2005 годах, когда Тимошенко была депутатом, дела были закрыты решениями судов и постановлениями Генпрокуратуры, однако в 2011 году расследования возобновили.

Юлия Тимошенко, 2005 год (Фото: Александр Прокопенко / ТАСС)

Уголовные дела 2010–2012 годов

Дело о «киотских деньгах»

В марте 2010 года правительство Тимошенко ушло в отставку, после того как Верховная Рада выдвинула ему вотум недоверия. Менее чем за месяц до этого пост президента занял Виктор Янукович. После отставки Тимошенко стала фигуранткой нескольких новых дел. В конце 2010 года против нее были возбуждены дела о якобы нецелевом использовании средств от продажи квот по Киотскому протоколу и о незаконной закупке медицинских автомобилей.

Однако аудит Счетной палаты Украины в 2010 году подтвердил, что закупка «скорых» была законной и бюджетной. Государственная казначейская служба также установила, что правительство Тимошенко вообще не тратило «киотские» средства, которые позже были переданы кабинету Януковича.

Юлия Тимошенко, 2010 год (Фото: Александр Прокопенко / ТАСС)

Дело о газовых контрактах с Россией

В апреле 2011 года против Тимошенко (в это время она не занимала официальных постов) было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью и превышении полномочий при заключении 10-летних газовых контрактов с Россией в 2009 году. Было установлено, что она единолично приняла решение, вследствие которого был нанесен ущерб интересам государства в особо крупных размерах — на сумму свыше 1,5 млрд гривен (около $200 млн).

В августе 2011 года ее арестовали, а в октябре приговорили к семи годам заключения с лишением права занимать должности во власти в течение трех лет. Она отбывала наказание в женской исправительной колонии в Харькове.

Юлия Тимошенко во время одного из судов, 2011 год (Фото: Сергей Чузавков / AP / ТАСС)

Апелляции и высшая судебная инстанция республики оставили приговор в силе. Европейский суд по правам человека в 2013 году признал ее первоначальный арест в 2011 году незаконным, однако это решение не отменяло сам приговор. Власти Украины отказались ее помиловать. До мая 2012 года экс-премьер находилась в харьковской колонии, затем ее перевели в больницу.

В феврале 2014 года, после переворота в Киеве и бегства президента Украины Виктора Януковича, Верховная рада освободила Тимошенко. Она вышла на свободу и прилетела в Киев, где выступила перед сторонниками «евромайдана». Вскоре все уголовные дела против нее были закрыты, а судимость снята.

В мае 2014 года Тимошенко участвовала во внеочередных президентских выборах и заняла второе место, уступив Петру Порошенко. В октябре того же года она была избрана депутатом Верховной рады VIII созыва от партии «Батькивщина» и возглавила одноименную фракцию в парламенте.

Обвинение в убийстве депутата Евгения Щербаня

В 2012 году стало известно, что Генпрокуратура Украины проверяет причастность экс-премьеров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко к трем заказным убийствам, включая убийства депутата Евгения Щербаня (1996), экс-главы Нацбанка Вадима Гетьмана (1998) и бизнесмена Александра Момота (1996). По версии следствия, их ликвидация была организована Лазаренко в интересах компании ЕЭСУ, которую контролировала Тимошенко.

В январе 2013 года Тимошенко официально предъявили обвинения в организации убийства Щербаня, и она их отвергла, назвав политически мотивированными. В том же году уголовное производство по делу было закрыто.

Юлия Тимошенко, 2013 год (Фото: Сергей Должненко / EPA / ТАСС)

Новые обвинения в 2026 году

14 января 2026 года Тимошенко сообщила об обысках в офисе «Батькивщины». По данным «Украинской правды», ей предъявили подозрение. Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что глава одной из фракций Верховной рады предлагала взятки депутатам за голосование за или против отдельных законопроектов. Имя подозреваемого ведомства не раскрыли, но, по сведениям «Украинской правды» и Суспiльне, речь шла о Тимошенко.