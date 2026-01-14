 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин 15 января примет верительные грамоты у послов из Европы

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин 15 января в Кремле примет верительные грамоты у послов Франции, Италии, Австрии и еще трех десятков государств со всего мира, сообщает пресс-служба Кремля.

«15 января Владимир Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств», — говорится в сообщении.

Список всех стран: Словакия, Словения, Сомали, Габон, Шри-Ланка, Сенегал, Руанда, Чехия, Мавритания, Афганистан, Алжир, Португалия, Бангладеш, Бразилия, Норвегия, Швеция, Египет, Колумбия, Саудовская Аравия, Гана, Намибия, Австрия, Куба, Пакистан, Израиль, Корея, Перу, Уругвай, Ливан, Швейцария, Ирак, Италия, Мальдивы.

Посол Франции заявил, что страна открыта для россиян, несмотря на санкции
Политика

Верительная грамота — это дипломатический документ, которым назначенный посол подтверждает, что он является полномочным представителем своей страны и просит главу государства принимать все, что он будет говорить, как официальную позицию своего государства. Пока грамота не вручена, дипломат не считается официально аккредитованным послом в принимающем государстве.

В марте 2025 года Франция назначила нового посла в России Николя де Ривьера, который в начале апреля прибыл в Москву и вручил заместителю главы МИД России Александру Грушко копии верительных грамот. В августе Израиль назначил нового посла в России — Одеда Йосефа, в том же месяце Рим объявил о смене посла в России, которым стал Стефано Бельтраме, в прошлом выступавший за снятие санкций против Москвы. Новый посол Австрии Герхард Зайллер прибыл в Россию в октябре.

Персоны
Софья Полковникова
Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
