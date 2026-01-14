 Перейти к основному контенту
Трусова заявила, что не разрешает мужу кататься с другими фигуристками

Фигуристка, которая сейчас выступает в «Ледниковом периоде» в паре с актером Иваном Жвакиным, отметила, что спросила у мужа разрешение на участие в проекте, потому что сама запрещает ему кататься с другими фигуристками
Александра Трусова
Александра Трусова (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Серебряный призер Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Трусова (Игнатова) спросила разрешение у своего мужа Макара Игнатова на участие в телепроекте «Ледниковый период». Об этом она рассказала журналистам.

«Я всегда спрашиваю. Так как я не разрешаю ему кататься с другими девочками, то спросила его, можно ли мне. Он не ревнивый, поэтому разрешил мне», — цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».

На проекте Трусова катается с актером Иваном Жвакиным. «Я смотрела «Молодежку», это мой любимый сериал был в тот момент, когда снимался. Это было одним из ключевых [моментов] в моем согласии», — добавила 21-летняя фигуристка.

В августе 2024 года Трусова вышла замуж за фигуриста Игнатова и взяла его фамилию. В августе 2025-го спортсменка родила сына Михаила.

В Пекине Трусова первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Она также бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, двукратный призер чемпионатов Европы.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России в мужском одиночном катании и двукратный победитель финала Кубка России.

Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Александра Трусова (Игнатова) Макар Игнатов
