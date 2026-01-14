 Перейти к основному контенту
Общество
0

Гуф вновь не признал вину по делу о краже iPhone в подмосковной бане

Фото: Владимир Ващенко / ТАСС
Фото: Владимир Ващенко / ТАСС

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) вновь не признал вину по уголовному делу о грабеже, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в телеграм-канале.

Новое заседание состоялось в Наро-Фоминском городском суде в отношении Долматова и его знакомого. По версии обвинения, утром 23 октября 2024 года они избили мужчину в банном комплексе в деревне Малые Горки Наро-Фоминского городского округа. Пострадавший — брат администратора бани. Долматов со знакомым также отобрали у него Apple IPhone 14 Pro.

Обвинение против обоих фигурантов основано на пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса России — грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия.

Суд 30 декабря начнет рассматривать дело рэпера Гуфа о грабеже с дракой
Общество
Алексей Долматов (Гуф)

«Выслушав предъявленное обвинение, подсудимые заявили, что не признают себя виновными», — говорится в сообщении прокуратуры. Фигуранты отказались давать показания на текущей стадии судебного следствия.

Адвокаты подсудимых поддержали мнение подзащитных, уточнила пресс-служба суда. Заседание было перенесено на 30 января 2026 года, так как потерпевший не явился на слушание.

Сейчас Долматову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Телеграм-каналы Shot и Baza сообщили, что драка произошла из-за конфликта вокруг девушки, однако адвокат Гуфа Сергей Жорин эту версию опровергает. Как сообщали СМИ, в результате потасовки пострадал 27-летний полицейский — у него диагностировали сотрясение мозга и другие травмы.

После задержания Гуф опубликовал видео с извинениями.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Гуф баня кража
