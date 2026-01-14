 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Словакии раскритиковали идею создать армию ЕС

Роберт Калиняк
Роберт Калиняк (Фото: Rafal Klimkiewicz / IMAGO / Global Look Press)

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк выступил против создания общей европейской армии, заявив, что безопасность Европы должно обеспечивать НАТО, а не Евросоюз. Слова политика приводит Noviny.

«Это одна из глупостей. <...> НАТО заботится о безопасности своих членов. Точка. А что Европа вообще хочет построить? Сколько денег они собираются на это потратить, чтобы создавать параллельные структуры?» — заявил Калиняк.

Он назвал идею параллельных оборонных структур НАТО и ЕС ненужной, рискованной и слишком затратной.

«ЕП» узнала о планах Европы обсудить размещение войск на Украине
Политика
Фото:Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Калиняк ответил на инициативу еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, который предложил создать постоянную европейскую армию численностью около 100 тыс. человек и реформировать систему управления обороной ЕС.

Кубилюс обосновывает это продолжающимися военными действиями между Россией и Украиной, снижением роли США в Европе и ростом рисков безопасности в Арктике, включая возможную угрозу захвата Штатами Гренландии.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Словакия Евросоюз Армия
