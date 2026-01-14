В Словакии раскритиковали идею создать армию ЕС
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк выступил против создания общей европейской армии, заявив, что безопасность Европы должно обеспечивать НАТО, а не Евросоюз. Слова политика приводит Noviny.
«Это одна из глупостей. <...> НАТО заботится о безопасности своих членов. Точка. А что Европа вообще хочет построить? Сколько денег они собираются на это потратить, чтобы создавать параллельные структуры?» — заявил Калиняк.
Он назвал идею параллельных оборонных структур НАТО и ЕС ненужной, рискованной и слишком затратной.
Калиняк ответил на инициативу еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, который предложил создать постоянную европейскую армию численностью около 100 тыс. человек и реформировать систему управления обороной ЕС.
Кубилюс обосновывает это продолжающимися военными действиями между Россией и Украиной, снижением роли США в Европе и ростом рисков безопасности в Арктике, включая возможную угрозу захвата Штатами Гренландии.
