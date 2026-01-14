 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК проверит данные о смертях в роддоме Новокузнецка за несколько лет

В процессе мониторинга в Сети следователи наткнулись на истории о ненадлежащем оказании медицинской помощи пациенткам в 2018, 2021 и 2024 годах. Проводится доследственная проверка
Фото: СК России
Фото: СК России

Следователи Кузбасса проверят публикации о ненадлежащем оказании медпомощи жительницам в Новокузнецкой клинической больнице № 1 в 2018, 2021 и 2024 году, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе мониторинга следователи обнаружили, что у одной из женщин из-за некачественного оказания медпомощи умер новорожденный ребенок, еще у двух обратившихся в больницу наступила внутриутробная смерть. Другой женщине, проходившей лечение в гинекологическом отделении, согласно собранной следствием информации, был причинен тяжкий вред здоровью, создавший угрозу ее жизни.

По указанным фактам СК проводит доследственные проверки по статьям УК о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и причинении смерти по неосторожности. 

Суд ранее приостанавливал работу оперблока в роддоме Новокузнецка
Общество
Фото:Ярослав Беляев / ТАСС

В период с 1 по 11 января в новокузнецком роддоме № 1 погибли девять младенцев, все родились раньше срока, общий диагноз отсутствовал. Роддом временно закрыли на карантин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.  

Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка. Главное
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

14 января СК объявил о задержании главврача роддома и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. За день до этого главврача отстранили от работы.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщал, что после смерти младенцев все родильные дома и перинатальные центры Кузбасса проверят на готовность к «к самым сложным случаям». 

