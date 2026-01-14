Гоночный болид Михаэля Шумахера выставят на аукционе более чем за €5,5 млн

Гоночный болид Шумахера выставят на аукционе более чем за €5,5 млн

За рулем Ferrari F310 B Шумахер выступал во время квалификации к Гран-при Бельгии в 1997 году. Машину также пилотировал Эдди Ирвайн

Ferrari F310 B (Фото: Sotheby's)

Гоночный болид семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера будет выставлен в конце января на аукционе Sotheby's более чем за €5,5 млн.

За рулем Ferrari F310 B Шумахер выступал за одноименную команду в 1997 году во время гоночного уикенда Гран-при Бельгии. Уточняется, что машина использовалась во время квалификационных заездов на трассе Спа-Франкошам.

В том же году болид на Гран-при Италии и Австрии пилотировал напарник Шумахера — вице-чемпион «Формулы-1» 1999 года Эдди Ирвайн.

Как указано в описании лота, в 1999 году автомобиль был продан группе коллекционеров. С тех пор на нем ездили еще несколько раз — на мероприятиях в США и на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) в 2019 году в честь 50-летия Шумахера.

Болид будет выставлен на продажу 28 января.

Аукционная компания Sotheby's ожидает, что лот будет продан за сумму от €5,5 млн до €7,5 млн.

Шумахер — немецкий пилот, выступавший за Ferrari (1996–2006). Взял с командой пять титулов чемпиона мира подряд. Первые два чемпионских титула гонщик взял в начале своей карьеры в составе Benetton (1994, 1995).

В декабре 2013 года гонщик серьезно пострадал в Альпах во время катания на горных лыжах. В документальном фильме, который вышел в 2021 году на Netflix, его жена и сын заявили, что Шумахер не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.