 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 2 x 2,95 2 4,7 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,15 x 2,9 2 4,15 Футбол Англия. Кубок Лиги Челси Арсенал 1 3,8 x 3,5 2 2,08 Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 9,5 x 6,2 2 1,23 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,43 x 4,9 2 6,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,5 x 3,85 2 1,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Гоночный болид Шумахера выставят на аукционе более чем за €5,5 млн

Гоночный болид Михаэля Шумахера выставят на аукционе более чем за €5,5 млн
За рулем Ferrari F310 B Шумахер выступал во время квалификации к Гран-при Бельгии в 1997 году. Машину также пилотировал Эдди Ирвайн
Ferrari F310 B
Ferrari F310 B (Фото: Sotheby's)

Гоночный болид семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера будет выставлен в конце января на аукционе Sotheby's более чем за €5,5 млн.

За рулем Ferrari F310 B Шумахер выступал за одноименную команду в 1997 году во время гоночного уикенда Гран-при Бельгии. Уточняется, что машина использовалась во время квалификационных заездов на трассе Спа-Франкошам.

В том же году болид на Гран-при Италии и Австрии пилотировал напарник Шумахера — вице-чемпион «Формулы-1» 1999 года Эдди Ирвайн.

Как указано в описании лота, в 1999 году автомобиль был продан группе коллекционеров. С тех пор на нем ездили еще несколько раз — на мероприятиях в США и на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) в 2019 году в честь 50-летия Шумахера.

Болид будет выставлен на продажу 28 января.

Аукционная компания Sotheby's ожидает, что лот будет продан за сумму от €5,5 млн до €7,5 млн.

Шумахер — немецкий пилот, выступавший за Ferrari (1996–2006). Взял с командой пять титулов чемпиона мира подряд. Первые два чемпионских титула гонщик взял в начале своей карьеры в составе Benetton (1994, 1995).

В декабре 2013 года гонщик серьезно пострадал в Альпах во время катания на горных лыжах. В документальном фильме, который вышел в 2021 году на Netflix, его жена и сын заявили, что Шумахер не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Рената Утяева
Михаэль Шумахер Ferrari Формула-1
Материалы по теме
Дебютант «Формулы-1» назвал резервного пилота
Спорт
Бывшего пилота «Формулы-1» арестовали за нападение на человека
Спорт
Гран-при Португалии вернется в календарь «Формулы-1»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
В главном винодельческом штате Индии запретили продажу алкоголя Вино, 17:53
«Динамо» продлило контракт с нападающим молодежной сборной России Спорт, 17:50
Вяльбе заявила, что у нее с Большуновым «какой-то контакт прервался» Спорт, 17:35
Окно детского сада пострадало при атаке дронов в Ростовской области Политика, 17:29
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Fox узнал о паузе в оформлении виз США россиянам и гражданам 74 стран Политика, 17:22
Путин выразил соболезнования королю Таиланда после падения крана на поезд Общество, 17:17
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Гоночный болид Шумахера выставят на аукционе более чем за €5,5 млн Спорт, 17:15
СК проверит данные о смертях в роддоме Новокузнецка за несколько лет Общество, 17:13
В Словакии раскритиковали идею создать армию ЕС Политика, 17:10
Лучший бомбардир КХЛ останется в минском «Динамо» еще на два сезона Спорт, 17:07
Продажа Домодедово: что предложили инвесторам за ₽132 млрдПодписка на РБК, 17:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Трусова заявила, что не разрешает мужу кататься с другими фигуристками Спорт, 16:55