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Путин назвал причиной снижения инфляции «подкрутку» со стороны ЦБ
По словам президента, ЦБ «немножко подкрутил макроэкономические показатели», в результате чего и произошло снижение инфляции
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назвал причиной снижения инфляции ниже целевого показателя в 4% годовых «подкрутку» со стороны Центрального банка. Такое мнение глава государства высказал на совещании с членами правительства, комментируя слова министра экономического развития Максима Орешкина о том, что уже в начале октября годовая инфляция опустится ниже 4%, а в последующие месяцы опустится даже ниже 3%.

«Она (инфляция) снижается даже быстрее тех ожиданий, которые я озвучивал в июле этого года», — сказал Орешкин.

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«Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот «навес» (деньги, вовремя не потраченные на нацпроекты. — РБК), который образовался в результате недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 млрд немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей», — сказал в ответ Путин и попросил попытавшегося возразить министра продолжить доклад.

Инфляция в августе замедлилась до 4,3% с 4,6% в июле в годовом выражении. На протяжении трех недель — с 27 августа по 16 сентября — Росстатом фиксировалась дефляция в 0,1%. За неделю с 17 по 23 сентября потребительские цены в России, по данным ведомства, не изменились, в последний раз их прирост отмечался по итогам недели 16–22 июля, после этого цены либо снижались, либо оставались неизменными.

Автор: Евгений Калюков
Теги: инфляция, ЦБ
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