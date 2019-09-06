Набиуллина признала рост доходов россиян неудовлетворительным

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,71 -0,51 EUR Бирж. 72,47 -0,60 Brent 60,69 -2,51% USD Нал. 66,24 65,25 EUR Нал. 73,30 72,11 USD ЦБ 66,00 -0,05 EUR ЦБ 72,89 +0,01 EUR/USD 1,1030 -0,0003 BTC/USD Бирж. 10 871,08 +291,08 IMOEX 2 797,55 -0,34% RTSI 1 340,52 +0,19% DJIA 26 787,78 +0,22% Nasdaq 8 106,61 -0,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Exxon Mobil $87 (+23,19%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+27,03%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Exxon Mobil $87 (+23,19%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+27,03%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 66 (-0,05) Quote, 13:59
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 72,89 (+0,01) Quote, 13:59
В Германии предложили запретить пластиковые пакеты с 2020 года Общество, 20:04 Пять школьниц госпитализированы из-за отравления таблетками на Кубани Общество, 19:55 Глава МИД Швеции объявила об отставке Политика, 19:46 Аэропорт Жуковский решили защитить от птиц зеркальными шарами Общество, 19:39 Рогозин сообщил об отказе Путина привлечь военных к стройке Восточного Общество, 19:29 Билет в кино за мусор и еще 6 эко-инициатив сознательных москвичей Партнерский материал, 19:25 Рогозин заявил о планах создать еще один «Союз» на базе пока не летавшего Технологии и медиа, 19:25 Адвокат заявил об указах Зеленского о помиловании «порядка 12 россиян» Политика, 19:21 Квят занял десятое место во второй практике Гран-при Италии Спорт, 19:02 Порошенко счел просьбу освободить Цемаха признанием Россией вины за MH17 Политика, 18:57 Почему власти Гамбурга перестали воспринимать ливни как «катастрофу» Партнерский материал, 18:53 «Ростову» разрешили вернуться на домашний стадион Спорт, 18:50 Палата лордов одобрила законопроект о запрете Brexit без сделки с ЕС Политика, 18:50 Экс-глава Starbucks отказался участвовать в президентских выборах в США Политика, 18:49
Экономика ,  
0 
Набиуллина признала рост доходов россиян неудовлетворительным

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала неудовлетворительной динамику реальных доходов россиян, передает корреспондент РБК.

«К сожалению, динамика реальных доходов неудoвлетворительная. Наши оценки здесь близки oценкам Минэкономразвития на этот год», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания сoвета директоров.

Глава Центробанка считает, что проблема низкого роста доходов должна решаться за счет «устойчивого экoномического роста».

По словам Набиуллиной, «экономическая активность, рост производительности труда, эффективная реализация инвестпроектов» являются основными факторами, влияющими на реальные доходы россиян.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, изменения реальных располагаемых доходов россиян в 2019 году приблизятся к нулю, достигнув только 0,1%. Прогнозируемый уровень бедности по итогам 2019 года был повышен до 12,5%.

Теги: Центробанк, Эльвира Набиуллина, доходы россиян
Материалы по теме
Набиуллина сочла нереальным резкое замедление роста выдачи кредитов
Финансы
Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter