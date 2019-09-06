Набиуллина признала рост доходов россиян неудовлетворительным

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала неудовлетворительной динамику реальных доходов россиян, передает корреспондент РБК.

«К сожалению, динамика реальных доходов неудoвлетворительная. Наши оценки здесь близки oценкам Минэкономразвития на этот год», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания сoвета директоров.

Глава Центробанка считает, что проблема низкого роста доходов должна решаться за счет «устойчивого экoномического роста».

По словам Набиуллиной, «экономическая активность, рост производительности труда, эффективная реализация инвестпроектов» являются основными факторами, влияющими на реальные доходы россиян.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, изменения реальных располагаемых доходов россиян в 2019 году приблизятся к нулю, достигнув только 0,1%. Прогнозируемый уровень бедности по итогам 2019 года был повышен до 12,5%.