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Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти
Председатель ЦБ готова обсудить рост цены отсечения в бюджетном правиле. Правительство не пошло на такой шаг год назад, когда за него выступал Алексей Кудрин, и вместо этого повысило НДС
Эльвира Набиуллина (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном банковском форуме в Сочи, передает корреспондент РБК

«Да, есть разные способы [инвестирования ФНБ]. Один из способов — если мы тратим, допустим, не весь излишек ФНБ, а часть, — по сути дела, равнозначен изменению цены отсечки по нефти. Вы знаете, я выступала против того, чтобы мы делали очень высокую цену отсечки по нефти для бюджетного правила, а Алексей Леонидович [Кудрин] тогда предлагал увеличить цену отсечки; я считаю, что на тот момент это (точка зрения ЦБ. — РБК) было правильно. Но сейчас мы накопили определенную подушку, и если уже менять ФНБ, то лучше это делать более прозрачным способом, возможно через систему отсечки», — заявила председатель Банка России.

Финансы
Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели

Главный сторонник повышения цены отсечения — председатель Счетной палаты Алексей Кудрин: он неоднократно выступал за повышение с $40 до $45 (цена индексируется каждый год и сейчас составляет $41,6). Однако против такой идеи стабильно выступает Минфин. Введение жесткого бюджетного правила значительно снизило зависимость курса рубля от цен на нефть, неоднократно заявлял первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Кудрин предлагал смягчить правило еще в прошлом году, до формирования нового правительства, однако эта идея не была поддержана. Правительство пошло на повышение НДС, который с 1 января составляет 20% вместо 18%, дополнительные доходы оно направит на реализацию нацпроектов.

Что делать с ФНБ

Сейчас спорный вопрос для Минфина и ЦБ — использование средств ФНБ, который как раз наполняется за счет сверхдоходов от нефти. Инвестировать средства фонда власти смогут, только когда ликвидная часть ФНБ достигнет 7% ВВП, а с нынешними ценами на нефть это, как ожидают Минфин и ЦБ, произойдет уже в 2020 году. В правительстве допускали траты ФНБ на проекты внутри страны, в частности на строительство газохимического комплекса в Усть-Луге, а также на выдачу кредитов зарубежным покупателям российской экспортной продукции, чтобы поддержать отечественных производителей. Силуанов 12 сентября подтвердил, что нефтегазовые доходы будут вложены в крупные высокомаржинальные проекты внутри страны, в частности в кластер в Усть-Луге, а также в кредиты зарубежным покупателям российской экспортной продукции. Обсуждается и вопрос инвестиций в проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ», добавил он.

Экономика
Правительство согласовало принципы инвестирования средств ФНБ

Еще один вариант для ФНБ — расширение круга финансовых инструментов, в которые его можно инвестировать, то есть, по сути, использование резервов по модели Норвежского суверенного фонда. Он сохранит эффективность бюджетного правила и может повысить общую доходность инвестирования средств ФНБ, отмечал на этой неделе ЦБ в проекте «Основные направления денежно-кредитной политики». Однако инвестиции всей суммы дополнительных накоплений в проекты внутри страны или экспортные кредиты, как опасается финансовый регулятор, приведут к потере преимуществ от бюджетного правила и к большей зависимости рубля, инфляции и экономики от цен на нефть. Впрочем, если вкладывать средства ФНБ в эти направления лишь частично, негативный эффект будет не столь серьезным, отмечал ЦБ.

О возможности инвестиций по «норвежской» модели раньше говорил Минфин, но Силуанов не упомянул такой сценарий, комментируя планы по ФНБ.

«Первое наше пожелание правительству, чтобы любые решения по трате ФНБ не увеличивали и не восстанавливали эту зависимость [рубля от нефти]. Это очень важно для сохранения того, что мы создавали много лет», — сказала Набиуллина.

«Есть разные варианты, мы действительно показали в своем докладе, что это не исчерпывающий перечень вариантов, как может приниматься решение по ФНБ», — сказала Набиуллина журналистам. — Если мы хотим сохранить, а мы как Центральный банк хотим сохранить роль бюджетного правила и накопления ФНБ, которые защищают нас от внешней конъюнктуры, может быть, имеет смысл обсудить и просто повышение отсечки по цене на нефть, потому что некоторые варианты, по сути дела, экономически аналогичные».

РБК направил запрос в Минфин.

Авторы: Юлия Кошкина, Антон Фейнберг
Теги: Эльвира Набиуллина, бюджетное правило
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