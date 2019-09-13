Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти

Председатель ЦБ готова обсудить рост цены отсечения в бюджетном правиле. Правительство не пошло на такой шаг год назад, когда за него выступал Алексей Кудрин, и вместо этого повысило НДС

Эльвира Набиуллина (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном банковском форуме в Сочи, передает корреспондент РБК

«Да, есть разные способы [инвестирования ФНБ]. Один из способов — если мы тратим, допустим, не весь излишек ФНБ, а часть, — по сути дела, равнозначен изменению цены отсечки по нефти. Вы знаете, я выступала против того, чтобы мы делали очень высокую цену отсечки по нефти для бюджетного правила, а Алексей Леонидович [Кудрин] тогда предлагал увеличить цену отсечки; я считаю, что на тот момент это (точка зрения ЦБ. — РБК) было правильно. Но сейчас мы накопили определенную подушку, и если уже менять ФНБ, то лучше это делать более прозрачным способом, возможно через систему отсечки», — заявила председатель Банка России.

Главный сторонник повышения цены отсечения — председатель Счетной палаты Алексей Кудрин: он неоднократно выступал за повышение с $40 до $45 (цена индексируется каждый год и сейчас составляет $41,6). Однако против такой идеи стабильно выступает Минфин. Введение жесткого бюджетного правила значительно снизило зависимость курса рубля от цен на нефть, неоднократно заявлял первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Кудрин предлагал смягчить правило еще в прошлом году, до формирования нового правительства, однако эта идея не была поддержана. Правительство пошло на повышение НДС, который с 1 января составляет 20% вместо 18%, дополнительные доходы оно направит на реализацию нацпроектов.