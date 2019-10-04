ЦБ увидел «пространство» для дальнейшего снижения ключевой ставки

Центробанк (ЦБ) допускает еще одно снижение ключевой ставки, заявила зампред банковского регулятора Ксения Юдаева, передает корреспондент РБК.

«Мы начали снижать процентные ставки, вошли в нейтральную зону. Мы, конечно, будем каждый раз смотреть различные эффекты, но определенное пространство для дальнейшего снижения [ключевой ставки] мы видим» — сказала она.

В начале сентября ЦБ на фоне низких показателей инфляции в третий раз подряд снизил ключевую ставку, доведя ее до минимума с 2014 года. Уменьшение составило 0,25 п.п. — до 7% годовых.

После этого решения несколько банков, включая Сбербанк, объявили об уменьшении процентных ставок по ипотеке. В частности, «Дом.РФ» первым из крупных кредитных организаций снизил базовую ставку на первичном рынке жилья ниже 9%.