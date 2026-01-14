 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране⁠,
0

Дерипаска заявил, что Россия «смогла отбить» режим в Иране от Трампа

Сюжет
Протесты в Иране
Дерипаска считает, что Россия и Китай смогли «отбить» иранский режим у Трампа из-за открытости американского лидера к диалогу с Тегераном. Ранее глава Белого дома угрожал нанести удар по Ирану в случае убийств демонстрантов
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Россия и Китай «в этот раз смогли отбить союзника», смена режима в Иране не состоялась, заявил в телеграм-канале миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $4,5 млрд).

«Но это только отсрочка, если власти Исламской республики не начнут проводить необходимые реформы и принимать системные решения», — добавил бизнесмен.

Иран унаследовал одну из древнейших культур Ближнего Востока и обладает колоссальным человеческим потенциалом, «находясь при этом в окружении достаточно примитивных культур и народов», продолжил Дерипаска. По его мнению, эти условия дают республике преимущества и делают из нее важного партнера.

Так он прокомментировал статью Axios, в которой говорится, что президент США Дональд Трамп склоняется к решению о нанесении ударов по Ирану, но пока сохраняет дипломатический диалог открытым. По данным источников издания, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в выходные связался со спецпредставителем США на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом. Таким образом Тегеран хочет снизить напряженность в отношениях с Вашингтоном или по крайней мере выиграть время, говорится в публикации.

8 января Трамп высказался в поддержку демонстрантов и пригрозил нанести удар по Ирану в случае убийств протестующих. По данным The Wall Street Journal, он рассматривает возможность санкционирования новых военных ударов. Конечной целью своих действий в отношении Ирана Трамп назвал «победу», не уточнив деталей.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, считает, что правительство Ирана в ближайшее время падет в связи с жестким подавлением массовых протестов. Речь идет о ближайших днях или неделях.

WSJ узнала, какие меры Трамп рассматривает в отношении Ирана
Политика
Дональд Трамп

В конце декабря в Иране вспыхнули массовые протесты. Это произошло на фоне глубокого экономического кризиса: к концу 2025 года инфляция достигла 42,2% годовых; национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1. В ходе демонстраций погибли как силовики, так и протестующие, однако точное число жертв неизвестно.

12 января секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани провели телефонный разговор. Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в республике, где проходят протесты, и осудил «попытку внешних сил вмешиваться во внутренние дела Ирана». Стороны договорились продолжить координировать позиции для обеспечения безопасности.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает внешнее вмешательство во внутренние процессы в Иране. Вместе с этим она назвала «залогом провала зловещих планов» Запада многотысячные шествия иранцев в поддержку суверенитета Исламской республики.

