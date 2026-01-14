Трамп потребовал от Дании «убираться» из Гренландии из-за двух упряжек
Дании следует «немедленно убираться» из Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.
«На двух собачьих упряжках этого не сделать! Только США могут!!! В прошлом году датская разведка предупреждала о военных целях России и Китая в Гренландии и Арктике», — добавил он.
Президент США приложил ссылку на материал издания Just The News, в котором говорилось, что разведка Дании в 2025 году предупреждала о военных целях России и Китая в Гренландии. По его мнению, остров обороняют только две собачьих упряжки.
Ранее Трамп заявил, что США нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности, в частности для создания «Золотого купола». НАТО, по его словам, должно возглавить процесс завоевания острова. Заявления Трампа о планах включить Гренландию в состав США звучали неоднократно после его возвращения в Белый дом.
12 января конгрессмен-республиканец Рэнди Файн сообщил о внесении законопроекта в конгресс США об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата для обеспечения стратегических интересов Вашингтона в Арктике и противодействия растущим угрозам со стороны Пекина и Москвы.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен связала силовой сценарий со стороны США с концом НАТО. С ней согласился европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркивал, что остров не хочет быть частью США и выбирает Данию. Источники Danmarks radio сообщали об отправке военной техники и передовых отрядов в Гренландию для подготовки к приему более крупных сил датской армии.
14 января в Белом доме состоится встреча представителей МИД Гренландии и Дании с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, на которой американцев планируют убедить отказаться от присоединения острова.
