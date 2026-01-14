 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп потребовал от Дании «убираться» из Гренландии из-за двух упряжек

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
У Дании не получится покинуть Гренландию «на двух собачьих упряжках», которые ее обороняют, только США могут предоставить защиту, считает Трамп. Ранее он утверждал, что остров необходим Вашингтону для обеспечения нацбезопасности
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Дании следует «немедленно убираться» из Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«На двух собачьих упряжках этого не сделать! Только США могут!!! В прошлом году датская разведка предупреждала о военных целях России и Китая в Гренландии и Арктике», — добавил он.

Президент США приложил ссылку на материал издания Just The News, в котором говорилось, что разведка Дании в 2025 году предупреждала о военных целях России и Китая в Гренландии. По его мнению, остров обороняют только две собачьих упряжки.

Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США
База знаний
Фото:Mathias Berlin / Shutterstock

Ранее Трамп заявил, что США нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности, в частности для создания «Золотого купола». НАТО, по его словам, должно возглавить процесс завоевания острова. Заявления Трампа о планах включить Гренландию в состав США звучали неоднократно после его возвращения в Белый дом.

12 января конгрессмен-республиканец Рэнди Файн сообщил о внесении законопроекта в конгресс США об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата для обеспечения стратегических интересов Вашингтона в Арктике и противодействия растущим угрозам со стороны Пекина и Москвы.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен связала силовой сценарий со стороны США с концом НАТО. С ней согласился европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркивал, что остров не хочет быть частью США и выбирает Данию. Источники Danmarks radio сообщали об отправке военной техники и передовых отрядов в Гренландию для подготовки к приему более крупных сил датской армии.

14 января в Белом доме состоится встреча представителей МИД Гренландии и Дании с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, на которой американцев планируют убедить отказаться от присоединения острова.

