Политика⁠,
0

Туркменистан сообщил о терпящем бедствие иранском сухогрузе

Судно Rona подало сигнал бедствия в Каспийском море. На сухогрузе находились 14 человек, всех их спасли. Предварительно, экипаж состоит из граждан Ирана и Индии
Фото: Mabeline72 / Shutterstock
Фото: Mabeline72 / Shutterstock

Береговые службы Туркменистана получили сигнал SOS от терпящего бедствие иранского сухогруза Rona в Каспийском море, сообщил МИД республики.

«В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившиеся на судне. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии», — сказано в публикации.

В МИДе добавили, что в настоящее время Туркменистан проводит «соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами».

Минобороны России раскрыло детали атаки на танкер «Матильда»
Политика
Фото:Tian Rui / XinHua / Global Look Press

Ранее МИД Казахстана подтвердил атаку дронов 13 января на три танкера, которые следовали к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Астана сообщила, что провела экстренные встречи с послами ряда европейских стран и представителями США после случившегося.

Bloomberg и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщали, что атакованы были танкеры «Дельта Хармони» и «Матильда». Минэнерго Казахстана рассказывало, что суда задействованы в транспортировке казахстанской экспортной нефти. Reuters со ссылкой на источники также писал об атаке на третий танкер — Delta Supreme. 

Романов Илья
Туркменистан Каспийское море судно бедствие
