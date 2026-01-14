Туркменистан сообщил о терпящем бедствие иранском сухогрузе
Береговые службы Туркменистана получили сигнал SOS от терпящего бедствие иранского сухогруза Rona в Каспийском море, сообщил МИД республики.
«В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившиеся на судне. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии», — сказано в публикации.
В МИДе добавили, что в настоящее время Туркменистан проводит «соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами».
Ранее МИД Казахстана подтвердил атаку дронов 13 января на три танкера, которые следовали к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Астана сообщила, что провела экстренные встречи с послами ряда европейских стран и представителями США после случившегося.
Bloomberg и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщали, что атакованы были танкеры «Дельта Хармони» и «Матильда». Минэнерго Казахстана рассказывало, что суда задействованы в транспортировке казахстанской экспортной нефти. Reuters со ссылкой на источники также писал об атаке на третий танкер — Delta Supreme.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»