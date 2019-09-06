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CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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Финансы ,  
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ЦБ опустил ключевую ставку до минимума с 2014 года
Совет директоров Центробанка в третий раз опустил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7% годовых. Из-за слабого внутреннего и внешнего спроса темпы инфляции находятся заметно ниже ожиданий властей

Совет директоров ЦБ в третий раз с начала лета снизил ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 7% годовых, говорится в сообщении регулятора. Решение полностью соответствует ожиданиям экономистов: накануне заседания такой исход прогнозировали 34 из 36 опрошенных Bloomberg аналитиков. Регулятор третий раз за год снизил прогноз по инфляции на конец года до 4-4,5% с 4,7% и ухудшил ожидания по экономическому росту в 2019 году.

На двух предыдущих заседаниях ЦБ также снижал ключевую ставку на 25 б.п. В июле в Банке России обещали продолжить смягчать денежно-кредитную политику на одном из ближайших заседаний и указали на риски дефляции на фоне слабого спроса. Теперь регулятор снова обещает рассмотреть снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний — то есть по итогам года она может опуститься ниже 7%.

Финансы
Экономисты ждут от ЦБ снижения ставки до минимума с 2014 года

Пятилетний минимум

Последний раз ключевая ставка была на уровне 7% в марте—апреле 2014 года. До этого она была еще ниже — 5,5%, но ЦБ повысил ее из-за волатильности на финансовых рынках на фоне присоединения Крыма, а в декабре 2014 года, после введения антироссийских санкций и ослабления рубля, увеличил до 17%. Нового минимума (7,25%) ключевая ставка достигла в марте 2018 года, после чего регулятор дважды ее повысил, а затем дважды снизил.

В июле годовая инфляция уже замедлилась до 4,6 с 4,7% месяцем ранее, а в августе опустилась до 4,3%, оценивает ЦБ (оценка Минэкономразвития — 4,4–4,5%). Главная причина — слабый потребительский спрос, указывает регулятор. Согласно его новому прогнозу, к концу года инфляция замедлится до 4-4,5%. В этом году ЦБ уже дважды снижал прогноз по росту цен — изначально он ожидал его ускорения до 5–5,5% на фоне повышения базовой ставки НДС.

Инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед в августе снизились до достигнутого в марте минимума в 9,1%, но все равно остаются повышенными, по оценке ЦБ.

Инфляция в 2019 и 2020 годах будет ниже, чем ожидали власти, что дает ЦБ все основания снижать ключевую ставку, заявил на прошлой неделе первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. До этого Минэкономразвития резко снизило прогноз по инфляции на 2019 и 2020 годы — до 3,8 и 3% с 4,3 и 3,8% соответственно. Глава министерства Максим Орешкин объяснил это торможением потребительского спроса: по его оценке, уже в первом квартале будущего года инфляция может вплотную приблизиться к 3%. К концу года годовой рост цен может замедлиться до 3,7%, допускает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

ЦБ также ухудшил прогноз по росту ВВП в 2019 году — до 0,8-1,3% с 1-1,5%. С начала года экономическая активность слабая, признает он: внешний спрос на товары российского экспорта снижается в условиях замедления мировой экономики, динамика инвестиционной активности слабая, реальные доходы населения стагнируют. Регулятор понизил прогноз по экспорту в 2019 году с роста на 0,8-1,3% до падения на 0,3-0,8%, по импорту — с роста на 1-1,5% до диапазона от -0,3 до +0,2%

Рублю снижение ставки на 25 б.п. ничем не грозит, учитывая сохранение довольно высокой положительной реальной процентной ставки (ключевая ставка минус ожидаемая инфляция) и риск-ориентированный подход ЦБ, отмечал главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой: в краткосрочной перспективе курс доллара опустится ближе к 66 руб. или даже ниже.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: Ставка ЦБ, инфляция, ВВП
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