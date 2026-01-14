 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Как на Камчатке снегом завалило выходы из некоторых подъездов. Видео

Появились кадры, как на Камчатке снегом завалило выходы из некоторых домов

Как на Камчатке снегом завалило выходы из некоторых подъездов. Видео
Video

На Камчатке после сильнейшего циклона и снегопада некоторые дома занесло так, что входы в подъезды оказались полностью завалены снегом. На видео, которые публикуют очевидцы, видно, что дворы, улицы и дома занесло снегом. При этом некоторые жители, чтобы выйти из подъезда, вынуждены прокапывать тоннели.

Максимальное количество осадков за период действия циклона зарегистрировано на территории Петропавловска-Камчатского и Вилючинска — 39 мм.

Циклон принес на Камчатку сильнейшие снегопады. Последствия стихии
Life
Последствия снегопада в Петропавловске-Камчатском

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Теги
Камчатка снегопад циклон
Материалы по теме
Москвичей предупредили о снегопаде 14 января
Общество
«Аэрофлот» перенес рейсы на Дальнем Востоке из-за снегопадов
Политика
Последствия нового снегопада в Москве и Подмосковье. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
В главном винодельческом штате Индии запретили продажу алкоголя Вино, 17:53
«Динамо» продлило контракт с нападающим молодежной сборной России Спорт, 17:50
Вяльбе заявила, что у нее с Большуновым «какой-то контакт прервался» Спорт, 17:35
Окно детского сада пострадало при атаке дронов в Ростовской области Политика, 17:29
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Fox узнал о паузе в оформлении виз США россиянам и гражданам 74 стран Политика, 17:22
Путин выразил соболезнования королю Таиланда после падения крана на поезд Общество, 17:17
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Гоночный болид Шумахера выставят на аукционе более чем за €5,5 млн Спорт, 17:15
СК проверит данные о смертях в роддоме Новокузнецка за несколько лет Общество, 17:13
В Словакии раскритиковали идею создать армию ЕС Политика, 17:10
Лучший бомбардир КХЛ останется в минском «Динамо» еще на два сезона Спорт, 17:07
Продажа Домодедово: что предложили инвесторам за ₽132 млрдПодписка на РБК, 17:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Трусова заявила, что не разрешает мужу кататься с другими фигуристками Спорт, 16:55