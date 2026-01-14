Как на Камчатке снегом завалило выходы из некоторых подъездов. Видео
На Камчатке после сильнейшего циклона и снегопада некоторые дома занесло так, что входы в подъезды оказались полностью завалены снегом. На видео, которые публикуют очевидцы, видно, что дворы, улицы и дома занесло снегом. При этом некоторые жители, чтобы выйти из подъезда, вынуждены прокапывать тоннели.
Максимальное количество осадков за период действия циклона зарегистрировано на территории Петропавловска-Камчатского и Вилючинска — 39 мм.
