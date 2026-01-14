Аузан раскрыл подробности о новом учебнике по экономике для неэкономистов

Учебник, который готовит глава СПЧ Фадеев, пригодится всем, кто должен понимать, как работает экономика, заявил Аузан. Однако, отметил он, речь прежде всего идет о просветительском издании, но не учебном

Александр Аузан (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Учебник по экономике для неэкономистов без формул нужен не только гуманитариям, но и инженерам, врачам, всем людям, которые должны понимать, как работает экономика, заявил Радио РБК декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан.

Так Аузан прокомментировал будущее пособие по экономике для вузов «без излишней математизации», которое готовит глава Совета по правам человека (СПЧ), бывший главред журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. «Я давно знаком с этим проектом, потому что Валерий Александрович обратился ко мне. Я видел проспект этого издания. Это полезное просветительское издание, но не учебное», — отметил он.

По словам Аузана, учебник — это целый комплекс материалов, включая проверочные задания, тесты, списки литературы и видеоматериалы. А значит, продолжил он, учебник должен соответствовать определенным требованиям стандарта и работать на так называемые «компетенции» — в данном случае речь идет об экономическом мышлении и культуре.

«В планах проекта Валерия Александровича Фадеева, который я видел, речь идет об авторской трактовке важных российских экономистов Туган-Барановского, Кондратьева, Чаянова. И, кстати, не только российских, а, например, Йозефа Шумпетера, потому что Йозеф Шумпетер, автор теории креативного разрушения, очень важен и для нынешней инновационной практики, и, кстати, для большой мировой экономической теории. <...> Надеюсь, что у Фадеева с коллегами получится книга, которая будет полезна», — заключил он.

Новый учебник будет называться «Очерки по экономике и экономической науке». Сам Фадеев в разговоре с РБК описывал его как пособие, которое покажет студентам, прежде всего социологам, политологам и историкам, «общую картину сложностей хозяйственной системы». Предложение возглавить работу группы авторов глава СПЧ получил от Министерства науки и высшего образования весной прошлого года. Выбор его как редактора Фадеев объяснил тем, что в этой работе «нужны элементы дерзости».

Работу над учебным пособием ведут две команды — из Финансового университета и Санкт-Петербургского государственного университета. По словам Фадеева, процесс находится на завершающей стадии, и преподавание по новому учебнику может начаться уже в следующем учебном году.

