 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Аузан раскрыл подробности о новом учебнике по экономике для неэкономистов

Сюжет
Радио РБК
Учебник, который готовит глава СПЧ Фадеев, пригодится всем, кто должен понимать, как работает экономика, заявил Аузан. Однако, отметил он, речь прежде всего идет о просветительском издании, но не учебном
Александр Аузан
Александр Аузан (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Учебник по экономике для неэкономистов без формул нужен не только гуманитариям, но и инженерам, врачам, всем людям, которые должны понимать, как работает экономика, заявил Радио РБК декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан.

Так Аузан прокомментировал будущее пособие по экономике для вузов «без излишней математизации», которое готовит глава Совета по правам человека (СПЧ), бывший главред журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. «Я давно знаком с этим проектом, потому что Валерий Александрович обратился ко мне. Я видел проспект этого издания. Это полезное просветительское издание, но не учебное», — отметил он.

По словам Аузана, учебник — это целый комплекс материалов, включая проверочные задания, тесты, списки литературы и видеоматериалы. А значит, продолжил он, учебник должен соответствовать определенным требованиям стандарта и работать на так называемые «компетенции» — в данном случае речь идет об экономическом мышлении и культуре.

Глава СПЧ напишет учебник экономики без «мифов о процветающей демократии»
Политика
Валерий Фадеев

«В планах проекта Валерия Александровича Фадеева, который я видел, речь идет об авторской трактовке важных российских экономистов Туган-Барановского, Кондратьева, Чаянова. И, кстати, не только российских, а, например, Йозефа Шумпетера, потому что Йозеф Шумпетер, автор теории креативного разрушения, очень важен и для нынешней инновационной практики, и, кстати, для большой мировой экономической теории. <...> Надеюсь, что у Фадеева с коллегами получится книга, которая будет полезна», — заключил он.

Новый учебник будет называться «Очерки по экономике и экономической науке». Сам Фадеев в разговоре с РБК описывал его как пособие, которое покажет студентам, прежде всего социологам, политологам и историкам, «общую картину сложностей хозяйственной системы». Предложение возглавить работу группы авторов глава СПЧ получил от Министерства науки и высшего образования весной прошлого года. Выбор его как редактора Фадеев объяснил тем, что в этой работе «нужны элементы дерзости».

Работу над учебным пособием ведут две команды — из Финансового университета и Санкт-Петербургского государственного университета. По словам Фадеева, процесс находится на завершающей стадии, и преподавание по новому учебнику может начаться уже в следующем учебном году.

Читайте РБК в Telegram.

...

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Милена Костерева Милена Костерева
Александр Аузан Валерий Фадеев учебники МГУ СПЧ
Материалы по теме
Путин поручил создать единую линейку школьных учебников по географии
Общество
Минпросвещения запланировало ввести единые учебники до 2032 года
Общество
В школах впервые начнут обучать облакам по учебнику от «Яндекса» и VK
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
«Динамо» продлило контракт с нападающим молодежной сборной России Спорт, 17:50
Вяльбе заявила, что у нее с Большуновым «какой-то контакт прервался» Спорт, 17:35
Окно детского сада пострадало при атаке дронов в Ростовской области Политика, 17:29
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Fox узнал о паузе в оформлении виз США россиянам и гражданам 74 стран Политика, 17:22
Путин выразил соболезнования королю Таиланда после падения крана на поезд Общество, 17:17
Гоночный болид Шумахера выставят на аукционе более чем за €5,5 млн Спорт, 17:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
СК проверит данные о смертях в роддоме Новокузнецка за несколько лет Общество, 17:13
В Словакии раскритиковали идею создать армию ЕС Политика, 17:10
Лучший бомбардир КХЛ останется в минском «Динамо» еще на два сезона Спорт, 17:07
Продажа Домодедово: что предложили инвесторам за ₽132 млрдПодписка на РБК, 17:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Трусова заявила, что не разрешает мужу кататься с другими фигуристками Спорт, 16:55
Дерипаска заявил, что Россия «смогла отбить» режим в Иране от Трампа Политика, 16:49