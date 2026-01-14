Лучший бомбардир КХЛ Энас останется в минском «Динамо» еще на два сезона

Лучший бомбардир КХЛ останется в минском «Динамо» еще на два сезона

Минское «Динамо» и американский форвард Сэм Энас договорились о продлении контракта еще на два сезона

Сэм Энас (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Минское «Динамо» достигло договоренности с американским нападающим Сэмом Энасом о продлении контракта до конца сезона 2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Форвард проводит уже третий сезон в «Динамо». Энас сыграл в 183 матчах, в которых набрал 153 очка.

В текущем сезоне КХЛ 32-летний Энас является самым результативным игроком лиги. В его активе 50 очков (22 гола и 28 передач) по системе «гол+пас».

Минское «Динамо» после 43 матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 59 очков. Следующую игру команда проведет 15 января в Череповце против «Северстали».

Энас начал карьеру в студенческой лиге NCAA, после чего выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Айову Уайлд», «Ютику Кометс» и другие клубы. В минское «Динамо» он перешел в 2023 году.