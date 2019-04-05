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Незадекларированный обмен
Газета № 044 (2999) (0504)
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Незадекларированный обмен
Кто может занять место Рауфа Арашукова в Совете Федерации
Декларация Рауфа Арашукова о доходах за 2018 год не поступила в Совет Федерации. По закону это является причиной для досрочного прекращения его полномочий. В Карачаево-Черкесии сформирован список претендентов на его место
Рауф Арашуков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Что происходит в случае непредставления декларации

К 1 апреля сенатор от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауф Арашуков не подал декларацию о доходах за прошлый год. Об этом РБК рассказали три источника в аппарате Совета Федерации. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы», непредставление или несвоевременное представление финансового отчета — одна из причин для досрочного прекращения полномочий. Срок подачи деклараций также установлен законом.

В случае если сенатор не представляет отчет вовремя, через 30 дней должно быть принято решение о досрочном прекращении его полномочий, говорится в законе. По словам источника РБК в аппарате палаты, решение принимается на заседании комиссии Совфеда по контролю за достоверностью сведений о доходах.

В пресс-службе Совфеда РБК сказали, что итоги кампании по сбору сведений о доходах и имуществе сенаторов и их семей будут обсуждаться на запланированном на следующую неделю заседании соответствующей комиссии. РБК направил запрос в пресс-службу главы КЧР Рашида Темрезова, выдвинувшего Арашукова в Совет Федерации. Помощники Арашукова в Совфеде не ответили на звонки и сообщения РБК.

На сайте верхней палаты есть декларация Рауфа Арашукова за 2017 год. Тогда он задекларировал доход 4,9 млн руб., доход его жены составил 96 тыс. руб. Семья сенатора владеет приусадебным участком площадью 4,5 тыс. кв. м и тремя жилыми домами площадью 890, 438 и 148 кв. м.​​

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В середине марта Басманный суд Москвы временно отстранил Арашукова от должности члена верхней палаты.

В конце января Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации в присутствии генпрокурора Юрия Чайки и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Его обвинили в участии в организованном преступном сообществе, двух заказных убийствах и давлении на свидетеля. Арашуков был арестован до 30 марта, затем суд продлил арест до конца июня. Сенатор не признает вину и считает дело против него «политическим заказом».

31 января под стражу взяли отца сенатора, советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищении природного газа на сумму более 30 млрд руб. Задержаны еще ряд сотрудников дочерних структур «Газпрома» в Ставрополье и Астрахани.

С кого из членов СФ снимали неприкосновенность

Сенаторы относятся к числу спецсубъектов и пользуются неприкосновенностью: санкционировать их преследование может только председатель СКР с согласия спикера палаты, полученного на основании представления генпрокурора.

Неприкосновенности был лишен только один действующий сенатор — Константин Цыбко, член палаты от Челябинской области. В 2014 году против него возбудили уголовное дело о получении взятки (впоследствии он был осужден на девять лет колонии). Кроме того, СКР в 2013 году добивался санкции на преследование сенатора от Новгородской области Александра Коровникова, которому вменяли посредничество при передаче взятки, но Генпрокуратура отказалась вносить в Совфед представление.

Кто может стать сенатором от КЧР

Среди претендентов на пост сенатора от исполнительной власти КЧР два собеседника​ РБК, близкие к руководству региона, называют главу Минпромторга республики Мурата Аргунова и сына экс-сенатора от КЧР Вячеслава Дерева Эдуарда. Дерев-старший перестал быть сенатором в 2016 году, а в начале 2018-го его задержали и арестовали за мошенничество. В марте текущего года суд освободил экс-сенатора. Источники РБК уверяли, что за возбуждением дела против Дерева стояла семья Арашукова.

Мурат Аргунов — сын известного в республике предпринимателя Олега Аргунова, который был знаком с Раулем Арашуковым в начале его карьеры. Аргунов-старший в 2009 году баллотировался в Народное собрание КЧР, а в 2011 — в Госдуму.

По федеральному закону «О порядке формирования Совета Федерации» сенатором от главы республики может быть назначен депутат любого уровня. Кроме того, этот человек должен быть черкесом по национальности, так как по негласным договоренностям 1999 года, когда в республике были межнациональные столкновения, сенатором от регионального парламента традиционно становится карачаевец, а сенатором от главы республики — черкес, говорит источник, близкий к руководству региона.

В единый день голосования в сентябре в КЧР пройдут выборы в республиканский парламент и советы депутатов, что технически сделает возможным попадание на сенаторский пост тех, кто в данный момент не является депутатом, говорит также собеседник РБК.

Авторы: Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова.
Теги: Рауф Арашуков , Совет Федерации , декларация о доходах
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