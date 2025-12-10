 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

Задорнов предупредил о сценарии «чеховского ружья» для экономики России

Обвал на рынке США и замедление мировой экономики — один из рисков для России в 2026 году, прогнозирует экономист Михаил Задорнов. Это третий сценарий в добавление к двум, которые будут определяться геополитикой
Михаил Задорнов
Михаил Задорнов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Основной развилкой для российского бюджета на 2026 год будет наличие или отсутствие урегулирования военного конфликта на Украине, считает экономист, экс-глава Минфина и банка «Открытие» Михаил Задорнов. В колонке для РБК он оценил, как фактор геополитики может повлиять на основные экономические параметры, но также привел еще один сценарий возможного развития событий — риск турбулентности в мировой экономике, спровоцированный обвалом фондового рынка США.

Война, мир и «чеховское ружье». Три сценария для экономики России
Михаил Задорнов

«Что может быть более значительным риском для российского бюджета, как бы ни решился вопрос по конфликту на Украине? Это риск серьезных кризисных явлений в мировой экономике, которые я связал бы с возможным падением американского фондового рынка. Он вырос примерно на 20% с начала года, и там есть целый ряд очевидных для любого экономиста факторов перегрева», — отметил Задорнов. Экономист обращает внимание, что около 45% капитализации американского индекса S&P уже приходится на семь-восемь крупнейших технологических компаний, инвестирующих в искусственный интеллект (ИИ).

«Есть все предпосылки к тому, что во второй половине 2026-го, может быть, в 2027 году будет существенная коррекция на [американском] фондовом рынке. Это сравнимо с кризисом доткомов в начале 2000-х», — считает Задорнов. По его словам, при этом сценарии, помимо падения котировок и оттока капитала с фондового рынка США, есть реальный риск замедления в том числе мировой экономики.

«Для России это влечет прямые последствия в виде падения цен на сырье, причем не только на нефть и газ, но и на цветные и черные металлы, химическую продукцию. Это повлияет не только на экономический рост, но и на доходы бюджета. Конечно, риск турбулентности на американском и глобальных рынках — это не «черный лебедь», он просматривается. Скорее это «чеховское ружье», которое рано или поздно выстрелит. Не Россия его зарядила и повесила, но мы — те, кто сидит в партере зрительного зала», — резюмирует Задорнов.

Сценарии без глобального кризиса, но с миром или без него на Украине тоже предполагают набор рисков и плюсов для российского бюджета, считает экономист.

Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Михаил Задорнов федеральный бюджет ВВП фондовый рынок США
Задорнов предупредил о сценарии «чеховского ружья» для экономики России
Война, мир и «чеховское ружье». Три сценария для экономики России
