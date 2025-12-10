Задорнов предупредил о сценарии «чеховского ружья» для экономики России

Обвал на рынке США и замедление мировой экономики — один из рисков для России в 2026 году, прогнозирует экономист Михаил Задорнов. Это третий сценарий в добавление к двум, которые будут определяться геополитикой

Михаил Задорнов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Основной развилкой для российского бюджета на 2026 год будет наличие или отсутствие урегулирования военного конфликта на Украине, считает экономист, экс-глава Минфина и банка «Открытие» Михаил Задорнов. В колонке для РБК он оценил, как фактор геополитики может повлиять на основные экономические параметры, но также привел еще один сценарий возможного развития событий — риск турбулентности в мировой экономике, спровоцированный обвалом фондового рынка США.

«Что может быть более значительным риском для российского бюджета, как бы ни решился вопрос по конфликту на Украине? Это риск серьезных кризисных явлений в мировой экономике, которые я связал бы с возможным падением американского фондового рынка. Он вырос примерно на 20% с начала года, и там есть целый ряд очевидных для любого экономиста факторов перегрева», — отметил Задорнов. Экономист обращает внимание, что около 45% капитализации американского индекса S&P уже приходится на семь-восемь крупнейших технологических компаний, инвестирующих в искусственный интеллект (ИИ).

«Есть все предпосылки к тому, что во второй половине 2026-го, может быть, в 2027 году будет существенная коррекция на [американском] фондовом рынке. Это сравнимо с кризисом доткомов в начале 2000-х», — считает Задорнов. По его словам, при этом сценарии, помимо падения котировок и оттока капитала с фондового рынка США, есть реальный риск замедления в том числе мировой экономики.

«Для России это влечет прямые последствия в виде падения цен на сырье, причем не только на нефть и газ, но и на цветные и черные металлы, химическую продукцию. Это повлияет не только на экономический рост, но и на доходы бюджета. Конечно, риск турбулентности на американском и глобальных рынках — это не «черный лебедь», он просматривается. Скорее это «чеховское ружье», которое рано или поздно выстрелит. Не Россия его зарядила и повесила, но мы — те, кто сидит в партере зрительного зала», — резюмирует Задорнов.

Сценарии без глобального кризиса, но с миром или без него на Украине тоже предполагают набор рисков и плюсов для российского бюджета, считает экономист.

