Bloomberg узнал о планах SpaceX провести крупнейшее IPO в истории

IPO планируется провести до конца 2026 года. Рыночная стоимость компании, ожидается, составит около $1,5 трлн

Компания Илона Маска SpaceX планирует впервые разместить свои акции на фондовой бирже и привлечь более $30 млрд, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. SpaceX нацелена на то, чтобы ее оценочная стоимость в ходе IPO составила около $1,5 трлн. По словам некоторых источников, руководство и консультанты компании планируют провести листинг в середине или конце 2026 года.

Как пишет агентство, эта сделка станет крупнейшим листингом за всю историю.

Сроки проведения IPO могут измениться в зависимости от рыночных условий и других факторов, отмечает агентство. Один из источников сообщил, что сроки могут сдвинуться до 2027 года.

Ожидается, что в 2025 году выручка компании составит около $15 млрд, а в 2026 году — от $22 до $24 млрд, сообщил один из источников. Как рассказали два других источника, SpaceX планирует использовать часть полученных в результате IPO средств на разработку космических центров обработки данных, в том числе для покупки необходимых для их работы чипов.

Кроме этого, в рамках нового тендер-оффера для сотрудников SpaceX установила цену за акцию на уровне около $420, сообщили источники. Они отметили, что компания позволяет сотрудникам продать акции на сумму около $2 млрд, а SpaceX примет участие в обратном выкупе некоторых акций.

О том, что SpaceX может провести первичное публичное размещение акций в 2026 году, ранее сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Однако собеседники WSJ давали иную оценку предварительной стоимости компании — $800 млрд.

В июле Bloomberg сообщал, что SpaceX планирует продажу акций, в результате которой оценка компании может достичь почти $400 млрд. Планировалось, что акции будут продаваться по цене $212 за бумагу, писало агентство. Это было существенно выше цены $185, установленной в декабре, когда компания была оценена в $350 млрд.

Согласно данным сервиса TradingView, в пятерку крупнейших компания по капитализации входят американская Nvidia — ее рыночная оценка составляет $4,49 трлн, на втором месте Apple с капитализацией $4,1 трлн, на третьем — Google ($3,83 трлн), на четвертом — Microsoft ($3,66 трлн), и пятерку лидеров замыкает Amazom, рыночную стоимость которого оценивают в $2,44 трлн.