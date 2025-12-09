 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

24 рейса ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Шереметьево

Сюжет
Военная операция на Украине

За время действия ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево 24 рейса ушли на запасные аэродромы, а 19 рейсов были отменены, сообщила пресс-служба аэропорта.

Ограничения продержались более восьми часов — с 14:30 до 22:31 мск. За этот период аэропорт принял 85 рейсов и обеспечил вылет 79 рейсов.

«В связи с введенными ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании скорректировали расписание полетов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Четвертый за день беспилотник сбили на подлете к Москве
Политика
Фото:Минобороны России

Ограничения на полеты регулярно вводят на фоне угрозы ударов беспилотниками. За 9 декабря силы ПВО уничтожили четыре дрона, летевших на Москву. Рейсы были также приостановлены в аэропортах Жуковский и Внуково, на момент подготовки материала все ограничения сняты.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Шереметьево Москва аэропорты
