Дело клана Арашуковых: главные действующие лица
Суд 27 декабря 2022 года вынес приговор бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Оба признаны виновными в организации убийств и хищении газа на ₽4,4 млрд.
Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Арестован был и его отец, которого подозревали в создании преступного сообщества. Кто проходит по делу клана Арашуковых или лишился должности в связи с этим делом — в обзоре РБК
«Рауф был непоседливым и активным даже в детстве и унаследовал цепкость и приспособляемость своего отца. Уже в детстве он считал себя королем и у него были огромные амбиции», — вспоминает источник, близкий к властям региона.
Сенатор Рауф Арашуков за свои 32 года успел сменить более десяти должностей в газовой сфере и политике. С 15 по 17 лет он работал на разных должностях в ООО «Ставропольрегионгаз». В 17 лет выдвинулся на выборы в Ставропольскую городскую думу, куда был избран, но досрочно сложил полномочия депутата. В 21 год был назначен министром труда КЧР, еще через несколько месяцев — помощником президента КЧР Бориса Эбзеева. В 22 года возглавил Хабезский район республики.
В 24 года избрался депутатом парламента КЧР при поддержке «Единой России», но через полгода досрочно снова сложил полномочия и занял пост первого замдиректора компании «Газпром межрегионгаз Пятигорск». В марте 2011 года в возрасте 25 лет назначен первым вице-премьером КЧР и главой управления республиканского Росавтодора. В 2014 году в 28 лет вновь возглавил администрацию Хабезского района, через год сложил полномочия.
В 2016 году был назначен сенатором от исполнительной власти КРЧ после переизбрания Рашида Темрезова главой республики. В 32 года (в 2019 году) задержан в здании Совета Федерации во время заседания палаты.
27 декабря 2022 года Рауф Арашуков был приговорен к пожизненному лишению свободы.
Рауль Арашуков родился в 1960 году в ауле Хабез. В 1980-е был дважды судим за хищения сельхозпродукции, работал водителем. С середины 1990-х до декабря 2011 года возглавлял филиалы «Газпром межрегионгаза» в Ставрополе и Пятигорске. В декабре 2011 года назначен советником генерального директора «Газпром межрегионгаза» Кирилла Селезнева по работе с территориями СКФО.
«Рауль Арашуков широко известен в нашей стране как меценат», — говорится на сайте «Ставропольрегионгаза». «В частности, он принимал активное участие в восстановлении, строительстве и жизни целого ряда храмов на Ставрополье. Также существенен его вклад в восстановление собора во имя Казанской иконы Божией Матери, варварски разрушенного в 30-е годы прошлого века», — говорится в сообщении на сайте «дочки» «Газпрома». В качестве благотворительной помощи были возведены две мечети в Хабезском районе. В течение трех лет Рауль Арашуков организовывал сбор средств, чтобы малообеспеченные верующие из республики могли совершить хадж.
СКР считает Рауля Арашукова лидером преступного сообщества, которое функционировало на Северном Кавказе с 2002 года. Он назначал на ключевые посты в газовой отрасли региона своих подельников, благодаря которым смог совершить хищение газа на сумму более 31 млрд руб., считает следствие. Арашуков не признал вину и заявил, что уже около десяти лет «не занимается газом». «Ставропольская региональная компания по реализации газа, которую с 1998 года возглавлял Рауль Туркбиевич Арашуков, показала пример успешных новаторских решений в области маркетинга и управленческих технологий», — говорится на сайте «Ставропольрегионгаза».
27 декабря 2022 года Рауль Арашуков был приговорен к пожизненному лишению свободы.
Считавшийся покровителем клана Арашуковых Назир Хапсироков родился в ауле Хабез в 1952 году. Окончил Карачаево-Черкесский пединститут. В 1976 году стал вторым секретарем Карачаевского райкома ВЛКСМ, затем — инструктором Карачаевского райкома КПСС. С 1984 года работал в управлении строительства тепличного комбината «Южный» Главмоспромстроя, а после распада СССР возглавил акционерное общество «Южное», впоследствии — компанию «Югинвест».
В 1994 году он перешел на службу в Генпрокуратуру, где стал начальником управления делами ведомства, а в феврале 2001 года — на должность помощника руководителя администрации президента. «Его влияние в КЧР, а затем и на федеральном уровне было огромно», — вспоминают односельчане и федеральные политики. Умер в 2011 году.
Сын Назира Мурат Хапсироков — сенатор от законодательной власти Адыгеи
Руслан Агоев — зять Арашукова-старшего, муж его старшей дочери Камиллы. Проходит обвиняемым по делу о преступном сообществе Арашуковых, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Следствие считает, что Агоев был посредником при убийстве в 2010 году лидера черкесского молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова. По данным источника РБК, знакомого с ходом расследования, Агоев сейчас скрывается от следствия в ОАЭ
Уали Евгамуков — известный артист, чемпион России и обладатель престижных международных призов по бальным и латиноамериканским танцам. Бывший министр культуры КЧР, экс-депутат регионального парламента и глава Абазинского района. Один из лидеров общественной организации «Абаза».
На момент возбуждения дела — и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис». Был объявлен в федеральный розыск в рамках расследования хищений газа. Задержан 30 августа 2019 года в ходе совместной операции сотрудников ФСБ КЧР и МВД Краснодарского края.
Среди арестованных фигурантов этого дела — гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов, гендиректор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, первый заместитель гендиректора «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов и директор филиала компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев. 1 февраля 2019 года был задержан и арестован исполнительный директор компании «Ессентукигоргаз» Алан Кятов
Глава администрации Хабезского района КЧР Беслан Байчоров и его первый заместитель Азамат Сидаков 5 февраля 2019 года ушли в отставку. Хабезский район — родной для семьи Арашуковых. Байчоров считается человеком Рауфа Арашукова, он был главой районной администрации, когда Арашуков возглавлял Хабезский район
7 февраля 2019 года замглавы СК по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов подал в отставку. После ареста Арашуковых вместе с и.о. главы управления СК по Карачаево-Черкесии Арсеном Езаовым он был вызван в Москву. В их отношении была начата проверка.
23 апреля Булатов, а также старший следователь по особо важным делам Андрей Филиппов и начальник центра противодействия экстремизму МВД КЧР Тимур Бетуганов были арестованы. На следующий день они были арестованы по делу о превышении должностных полномочий. Что касается Езаоева, то он ушел на пенсию.
Булатов считался человеком Арашуковых, рассказали собеседники РБК. Генерал СК не скрывал своей дружбы с ними.