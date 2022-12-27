Дело клана Арашуковых: главные действующие лица

Рауф Арашуков

«Рауф был непоседливым и активным даже в детстве и унаследовал цепкость и приспособляемость своего отца. Уже в детстве он считал себя королем и у него были огромные амбиции», — вспоминает источник, близкий к властям региона.

Сенатор Рауф Арашуков за свои 32 года успел сменить более десяти должностей в газовой сфере и политике. С 15 по 17 лет он работал на разных должностях в ООО «Ставропольрегионгаз». В 17 лет выдвинулся на выборы в Ставропольскую городскую думу, куда был избран, но досрочно сложил полномочия депутата. В 21 год был назначен министром труда КЧР, еще через несколько месяцев — помощником президента КЧР Бориса Эбзеева. В 22 года возглавил Хабезский район республики.

В 24 года избрался депутатом парламента КЧР при поддержке «Единой России», но через полгода досрочно снова сложил полномочия и занял пост первого замдиректора компании «Газпром межрегионгаз Пятигорск». В марте 2011 года в возрасте 25 лет назначен первым вице-премьером КЧР и главой управления республиканского Росавтодора. В 2014 году в 28 лет вновь возглавил администрацию Хабезского района, через год сложил полномочия.

В 2016 году был назначен сенатором от исполнительной власти КРЧ после переизбрания Рашида Темрезова главой республики. В 32 года (в 2019 году) задержан в здании Совета Федерации во время заседания палаты.

27 декабря 2022 года Рауф Арашуков был приговорен к пожизненному лишению свободы.