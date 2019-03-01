Суд отпустил из-под ареста предшественника Арашукова в Совфеде

Суд освободил экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, которому вменяется мошенничество на 110 млн руб. В окружении Дерева считают, что за его арестом стояла семья Арашуковых

Вячеслав Дерев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, такое решение приняла судья Елена Поспелова. Об этом сообщил РБК его адвокат Руслан Коблев.

Дерев находился под стражей с марта прошлого года. Мосгорсуд отказался продлевать ему арест свыше предельного срока, добавил Коблев. «Мы надеемся, что он будет госпитализирован и пройдет необходимое лечение», — сказал адвокат

«Суд освободил Дерева в зале суда, признав, что отсутствуют основания содержать его под арестом. Он освобожден вообще без меры пресечения», — уточнил в беседе с РБК еще один защитник экс-сенатора Кирилл Бельский.

Дерев обвиняется по делу о незаконном возврате НДС двумя принадлежащими ему предприятиями, он является также свидетелем обвинения по делу своего сменщика в Совфеде Рауфа Арашукова. Последнему вменяют участие в преступном сообществе и два заказных убийства.

В предыдущий раз Дереву продлевали арест 14 февраля; тогда ходатайство следователя рассматривалось в отсутствие Дерева — 69-летнего сенатора не стали доставлять на заседание в связи с состоянием его здоровья. С предыдущего продления сенатора увезли с гипертоническим кризом, напомнил Кирилл Бельский. Заболевания Дерева есть в перечне диагнозов, препятствующих содержанию под стражей, отмечал тогда Коблев.