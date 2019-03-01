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Дело клана Арашуковых ,  
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Суд отпустил из-под ареста предшественника Арашукова в Совфеде
Суд освободил экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, которому вменяется мошенничество на 110 млн руб. В окружении Дерева считают, что за его арестом стояла семья Арашуковых
Вячеслав Дерев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, такое решение приняла судья Елена Поспелова. Об этом сообщил РБК его адвокат Руслан Коблев.

Дерев находился под стражей с марта прошлого года. Мосгорсуд отказался продлевать ему арест свыше предельного срока, добавил Коблев. «Мы надеемся, что он будет госпитализирован и пройдет необходимое лечение», — сказал адвокат

«Суд освободил Дерева в зале суда, признав, что отсутствуют основания содержать его под арестом. Он освобожден вообще без меры пресечения», — уточнил в беседе с РБК еще один защитник экс-сенатора Кирилл Бельский.

Дерев обвиняется по делу о незаконном возврате НДС двумя принадлежащими ему предприятиями, он является также свидетелем обвинения по делу своего сменщика в Совфеде Рауфа Арашукова. Последнему вменяют участие в преступном сообществе и два заказных убийства.

В предыдущий раз Дереву продлевали арест 14 февраля; тогда ходатайство следователя рассматривалось в отсутствие Дерева — 69-летнего сенатора не стали доставлять на заседание в связи с состоянием его здоровья. С предыдущего продления сенатора увезли с гипертоническим кризом, напомнил Кирилл Бельский. Заболевания Дерева есть в перечне диагнозов, препятствующих содержанию под стражей, отмечал тогда Коблев.

Следователь в феврале настаивал продлении ареста, ссылаясь, в частности, на обширные связи бывшего сенатора во властных и криминальных кругах и на угрозы, которые, по его словам, получали сотрудники правоохранительных органов.

Представитель прокуратуры на заседании возражала против продления ареста Дереву. Она полагала, что для экс-сенатора достаточно домашнего ареста. Этой позиции надзорный орган придерживался на протяжении всего года, что Дерев находится за решеткой.

Следственные действия по делу Дерева уже завершены. Сейчас обвиняемые (кроме Дерева, это еще шесть человек, которые не содержатся под стражей) знакомятся с материалами дела. Как говорят защитники экс-сенатора, единственным доказательством его вины служат бухгалтерская и экономическая экспертизы. Они были впервые проведены еще несколько лет назад до передачи дела из следственного управления по Карачаево-Черкесии в центральный аппарат СКР. Защита подвергла их выводы сомнению, и московские следователи назначили новые исследования. Однако их результаты дословно, вплоть до орфографических ошибок, повторяли выводы первых экспертиз, говорил адвокат Бельский.

Дела сенаторов

СКР обвиняет Дерева в том, что он, будучи руководителем и владельцем компаний «Киево-Жураки АПК» и «Меркурий», в течение четырех лет (с 2007 по 2010 год) вместе с подчиненными добивался незаконного возмещения НДС из российского бюджета, таким образом похитив более 119 миллионов рублей. Дело было возбуждено еще в феврале 2012 года следственным управлением по КЧР, обвинение Дереву было предъявлено спустя шесть лет — в марте 2018 года. К тому времени дело уже было передано в центральный аппарат СКР, а Дерева в кресле сенатора сменил Арашуков.

Окружение Дерева связывает его преследование с конфликтом, который был между ним и семьей Арашуковых. Так, дело о хищениях на предприятиях было возбуждено спустя неделю после интервью Дерева «Российской газете», где сенатор упомянул фамилию Арашуковых в контексте убийств в 2010 году лидера черкесского молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Дерев также давал свидетельские показания по делу об убийствах.

Фотогалерея 
Дело клана Арашуковых: главные действующие лица

Дерев стал обвиняемым после того, как в конце 2017 года был задержан предполагаемый организатор нападения на Шебзухова Рустам Копсергенов, на допросе он заявил, что заказчиком преступления был Арашуков. Рауф Арашуков, в свою очередь, утверждал, что его преследование пытаются организовать Деревы. По мнению Арашукова, Деревы стояли за появлением Копсергенова и тем, что он дал «нужные» показания».

В марте 2018 года Дерев был арестован. Перед задержанием у него произошел разговор с бывшим руководителем следственного управления по КЧР Виктором Наумовым (сейчас он занимает аналогичную должность в Северной Осетии), рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования. Во время этой беседы Наумов в присутствии охраны и водителей рассказал Дереву о «команде его арестовывать, сказали собеседники РБК.

Автор: Маргарита Алехина
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