Мирный план по Украине⁠,
0

Стубб заявил о скором заключении мирного соглашения по Украине

Президент Финляндии Стубб: мы близки к заключению мирного соглашения по Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
По его словам, мирное соглашение строится на трех отдельных документах: рамочное соглашение из 20 пунктов, гарантии безопасности и восстановление Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стороны украинского конфликта ближе всего к мирному соглашению со времен начала конфликта в 2022 году, сообщает Bloomberg.

«Мы довольно близки», — сказал он на мероприятии в Хельсинки. По его словам, переговоры касаются трех отдельных документов. Первый — это рамочный проект мирного соглашения, который «на момент вчерашнего разговора» между европейскими лидерами «представлял собой план из 20 пунктов». Второй документ, который обсуждается администрацией Трампа, украинскими чиновниками и европейскими странами, касается гарантий безопасности на Украине. В третьем документе речь идет о восстановлении Украины, добавил Стубб.

«Первоначальный план из 28 пунктов включал в себя элементы будущей структуры европейской безопасности, которые, на мой взгляд, были совершенно неприемлемыми», — отметил президент Финляндии.

Теперь, по словам Стубба, «мы приближаемся к тому моменту, когда условия потенциальной сделки станут приемлемыми». Он также сказал, что «вполне доволен» тем, чего удалось достичь на данный момент.

Бывший генсек НАТО, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг считает, что путь к миру лежит через изменение позиции России.

«Если цена, которую ему придется заплатить, будет слишком высока, он [президент России Владимир Путин] может согласиться на что-то меньшее, — сказал он на том же мероприятии в Хельсинки. При этом Столтенберг выразил мнение, что переубедить Россию не удастся.

FT сообщила, почему Украина «застряла» с принятием мирного плана
Политика
Фото:Alina Smutko / Reuters

О разделении мирного плана на три отдельных документа ранее рассказывал и украинский президент Владимир Зеленский. Накануне он заявил, что Украина вместе с европейскими представителями работает над созданием своего варианта мирного плана.

По его словам, Украина планирует передать его США завтра, 10 декабря.

По информации от Axios, администрация Трампа оказывает давление на Зеленского, чтобы тот согласился с американским мирным планом по урегулированию конфликта. Аналогичные данные приводит газета The Financial Times, которая сообщает, что Трамп ожидает подписания мирного соглашения до Рождества — 25 декабря.

Переговоры между Россией и США по мирному урегулированию конфликта состоялись в Кремле 2 декабря. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что стороны пока не достигли компромисса по предложенному мирному плану. Он также отметил, что некоторые формулировки, предложенные США, не устраивают Россию, однако подчеркнул полезность состоявшихся переговоров.

Полина Харчевникова
Финляндия Александр Стубб мирное соглашение Украина Россия
