Москалькова заявила о системных проблемах с льготными лекарствами

Сюжет
Эксклюзивы РБК
В некоторых регионах, по данным уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, недостаточно эффективно проводятся мероприятия по закупке льготных лекарств, из-за чего возникают перебои с обеспечением ими жителей
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В области льготного лекарственного обеспечения в России существует ряд системных проблем, в том числе несвоевременное обеспечение граждан льготными препаратами и неравномерное распределение лекарств между регионами, рассказала РБК уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Она уточнила, что в части несвоевременного обеспечения есть проблемы в том числе по рецептам, зарегистрированным в аптеках на отсроченном обеспечении (если в аптеке нет нужного льготнику препарата, то его заявку записывают и выдают препарат, когда он появится).

Особую озабоченность вызывает то, что нет должного контроля за определением потребности регионов в лекарствах и составлением заявок на их закупку, подчеркнула Москалькова. Она привела в пример данные Росздравнадзора, в соответствии с которыми такие случаи были зафиксированы в Брянской, Вологодской, Саратовской, Амурской, Иркутской областях, Камчатском крае, в Тыве и Башкирии.

Генпрокуратура начала проверки из-за жалоб на нехватку почечных лекарств
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Помимо этого, есть сбои в проведении конкурсных процедур по закупке лекарств, а управление товарными запасами недостаточно эффективно, сказала она. Как следствие, происходит списание лекарств по истечении срока годности (такие случаи отмечены в Орловской и Саратовской областях, а также в Камчатском крае).

Омбудсмен также отметила два дополнительных фактора, усугубляющих проблемы с лекарствами: санкции, из-за которых существенно сократились поставки препаратов в Россию, и несвоевременная закупка лекарств регионами.

Кроме того, на фоне роста цен льготники, не получая назначенные врачом медикаменты, заменяют их дженериками или более дешевыми аналогами, подчеркнула уполномоченный.

В Минздраве в ответ на запрос РБК напомнили о приказе ведомства о порядке отпуска лекарственных препаратов (от 07.03.2025 N 100н). Документ установил сроки обслуживания рецептов на льготные лекарства, а также обязанность аптек вести журнал отсроченного обеспечения и информировать пациента о поступлении лекарственного препарата. В случае, если есть сложности с получением льготного препарата, в Минздраве посоветовали обращаться на горячую линию Росздравнадзора.

РБК направил запрос в Росздравнадзор.

Пациенты предложили изменить финансирование лекарств от редких болезней
Общество
Фото:Александр Артеменков / ТАСС

В целом, по словам Москальковой, за 10 месяцев 2025 года в аппарат уполномоченного по теме охраны здоровья поступило меньше жалоб, чем было в 2024 и 2023 годах. В основном люди жаловались на оказание медпомощи, в том числе на доступность скорой помощи, сложность записи на прием к врачу, несоблюдение сроков оказания помощи.

Отдельная группа жалоб была связана с лекарственным обеспечением, добавила омбудсмен. В частности, люди жаловались на высокие цены на препараты или их отсутствие в аптеках. Особую озабоченность вызывают обращения граждан, страдающих сахарным диабетом, из-за нехватки расходников для приборов, измеряющих уровень глюкозы, добавила она.

При этом, подчеркнула Москалькова, в сегменте, связанном с обеспечением лекарствами, снижается количество обращений. Она связала это с созданием на фармацевтическом рынке в регионах достаточного запаса необходимых и важнейших препаратов.

О проблемах с получением положенных по льготе приборов для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в нескольких регионах и Москве сообщали фонд «Диаресурс» и Московская диабетическая ассоциация. В Новосибирске пациенты жаловались на выдачу китайского аналога.

Праздники без последствий
