Как кабинет экс-министра обороны Франции добился первой бюджетной победы

Французские парламентарии одобрили законопроект о соцрасходах на 2026 год. Почему это голосование стало решающим для кабинета Себастьена Лекорню и сможет ли правительство утвердить бюджет до конца года, разбирался РБК

Себастьен Лекорню (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

9 декабря Нацсобрание Франции, нижняя палата парламента республики, одобрило законопроект о бюджете социального страхования (Sécurité sociale, Secu) на 2026 год. Он прошел с минимальным перевесом: 247 депутатов проголосовали «за», 234 «против» и 93 воздержались. После рассмотрения Сенатом законопроект будет возвращен в Нацсобрание на финальное одобрение.

Процесс согласования бюджета во Франции занимает несколько недель, а иногда и месяцев, поскольку нижняя и верхняя палаты отдельно голосуют по разным блокам. Вся парламентская работа над бюджетом должна быть завершена к 23 декабря, чтобы его смог рассмотреть Конституционный суда страны, а затем утвердить президент Эмманюэль Макрон.

При этом нынешнее голосование стало решающим этапом — как отмечает Le Monde, отклонение законопроекта по соцрасходам почти наверняка привело бы к отрицательному голосованию по основному законопроекту, и Пятая республика второй год подряд могла бы остаться без бюджета.

Разногласия по бюджету на 2025 год стали причиной отставок кабинетов Франсуа Байру и Мишеля Барнье, которым в итоге были вынесены вотумы недоверия. Ситуация, при которой работа правительство оказалось возможна лишь при поддержке оппозиции, сложилась после того, как на досрочных прошлогодних выборов в Нацсобрание ни одной из политических сил не удалось заполучить большинство в палате. Неформальная коалиция центристов и реформаторов, поддерживающая Макрона, располагает примерно 200 мандатами, одержавший победу левый альянс «Новый народный фронт» (NFP) — 192, а ультраправое «Национальное объединение» (RN) — 124. Себастьен Лекорню, прежде занимавший должность министра обороны, стал пятым главой правительства за два года, причем Макрону пришлось назначать его на этот пост дважды из-за сопротивления оппозиции. При этом Франция находится в состоянии затяжного экономического кризиса. Дефицит бюджета в прошлом году достиг 5,8% ВПП, что намного выше официального целевого показателя ЕС в 3%. Кроме того, в конце первого квартала 2025 года государственный долг страны вырос до €3,346 трлн, или 114% ВВП.

Как Лекорню пытался заручиться поддержкой оппозиции

Исход голосования по законопроекту Secu был непредсказуемым; как выяснило Politico, все зависело от того, в какую сторону склонятся 10 депутатов. При этом Лекорню, в отличие от своих предшественников, взял курс на сближение не с правыми, а с умеренной левой оппозицией в лице Социалистической партии (PS). Чтобы заручиться ее поддержкой, премьер пошел на ряд существенных уступок. Прежде всего, он дал обещание не использовать статью 49.3 Конституции, которая позволяет принимать законопроекты в обход голосования в парламенте. В октябре Лекорню также объявил о заморозке до 2027 года реформы, предполагающей повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Кроме того, на прошлой неделе правительство предложило увеличить расходы на здравоохранение на €1 млрд, или на 2% по сравнению с 2025 годом. После этого лидер PS Оливье Фор заявил, что его партия готова проголосовать за законопроект по соцрасходам.

Вместе с тем до последнего было неясно, как поведут себя во время голосования также входящие в левый альянс «Зеленые» — изначально они выступали против ряда положений проекта бюджета, в том числе раскритиковали отказ Лекорню от планов ввести налог на сверхбогатство в размере 2% на активы свыше €100 млн.

Накануне заседания по Secu лидер «Зеленых» Марин Тонделье не исключила в интервью BFM, что ее партия может проголосовать против. По ее словам, правительство пошло на ряд уступок, но еще не готово к полноценному «социальному прогрессу». А когда правительство внесло поправку к проекту, предполагающую уличение расходов на здравоохранение (в результате депутаты ее поддержали), Le Monde назвала это предложение «оливковой ветвью» для «Зеленых».

При этом, как отмечает Politico, в погоне за поддержкой левых Лекорню растерял поддержку консерваторов, то есть «Республиканцев» и правоцентристской партии «Горизонты», возглавляемой экс-премьером Эдуардом Филиппом. Их фракции колебались, опасаясь, что законопроект не сможет в достаточной мере сократить дефицит бюджета, который, по прогнозам, составит в 2026 году 5,4% от ВВП.

Сам Лекорню, представляя в октябре проект бюджета, выражал надежду, что этот показатель снизится, как минимум, до 4,7% ВВП. Хотя эта планка менее амбициозна, чем была у кабинета Барнье, все равно потребуются существенные меры экономии; в частности, команда Лекорню предлагает сократить госрасходы на €17 млн и увеличить собираемость налогов на €14 млн (Барнье предлагал урезать расходы на €40 млрд и повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов, что должно было принести казне еще €20 млрд).

Председатель партии «Горизонты» Поль Кристоф подтвердил накануне заседания, что ее депутаты воздержатся во время голосования по законопроекту о соцрасходах. «Речь, конечно же, не идет о том, чтобы присоединиться к тем, кто сеет хаос, но мы, подавляющим большинством голосов, воздержимся», — отметил он.

Категорически против предложений команды Лекорню выступили представители крайне левой оппозиции в лице «Непокоренной Франции» (LFI), а также RN. Именно эти партии инициировали голосования по вотумам недоверия предшественникам Лекорню и обещают воспользоваться этим механизмом, чтобы свергнуть и нынешнее правительство. Депутат от RN Жан-Филипп Танги, отвечающий за вопросы по бюджету, сказал, что Лекорню должен уйти в отставку, если потерпит поражение на голосовании 9 декабря; таким образом, крайне правые продолжают настаивать на досрочных парламентских выборах.

Как может развиваться ситуация дальше

Поиск консенсуса по бюджету — сейчас ключевая задача Лекорню. Приняв повторное предложение Макрона возглавить правительство, он заявил, что «сделает все возможное для обеспечения Франции бюджетом на конец года». По данным BFMTV, еще 2 декабря Лекорню направил письма в различные административные ведомства с просьбой оценить возможные последствия провала дебатов по социальным расходам на 2026 год. В частности, он попросил представить «правовые и операционные последствия» такого сценария, включая влияние на работу медицинских учреждений, выплату пенсий и семейных пособий. «Если проект не будет принят, то мы полностью потеряем контроль за нашей социальной системой, что приведет к дефициту на уровне €29−30 млрд в следующем году», — отметил глава правительства.

Если правительство все-таки не успеет согласовать бюджет до конца года, Франции не грозит шатдаун по американскому образцу, поскольку в законодательстве страны содержатся положения, которые позволяют не допустить такой ситуации. В частности, есть возможность применить ст. 47 Конституции, которая позволяет принять экстренный финансовый законопроект и временно использовать 1/12 бюджета предыдущего года каждый месяц. Тем не менее это станет серьезным ударом для правительства Лекорню, которому оппозиция периодически грозит вотумом недоверия.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев считает итоги голосования 9 декабря однозначным успехом Лекорню. «Во-первых, в успех этого голосования мало кто верил. Однако Лекорню удалось заставить принять расходную часть бюджета по социальному обеспечению, не прибегая к статье 49.3, и тем самым не ставить депутатов перед угрозой роспуска парламента», — заявил РБК эксперт. По его мнению, это показывает, что текущая стратегия премьера, подразумевающая в том числе уступки левым, приносит плоды. «Во многом этот успех обусловлен тем, что часть партий, которые относятся к условному правительственному большинству, включая партию «Горизонты» и «Республиканцев», воздержались, а не проголосовали против. Вероятно, Лекорню провел с ними переговоры и воззвал к ответственности, чтобы они, что называется, не подвели своего политического собрата», — замечает Тимофеев.

По его словам, прогнозировать, каким будет исход итогового голосовании по бюджету на следующий год, пока сложно, поскольку оппоненты Лекорню как слева, так и справа будут использовать все средства, чтобы свалить правительство. «В то же время надо понимать: если Франция второй год подряд не сможет обеспечить себе бюджет на следующий год и снова войдет в новый год с техническим бюджетом, то это будет очень неприятная новость для французской экономики и инвесторов, которые следят за кредитными рейтингами», — замечает эксперт. «Очевидно, что диалог между разными политическими силами крайне непростой. Однако итоги голосования 9 декабря показывает, что у Лекорню есть потенциал переговорщика, и вероятно, компромисс все-таки удастся найти», — заключает эксперт.

Согласно опросу Ifop от ноября, число одобряющих политику Макрона французов второй месяц подряд держится на уровне 16% — самом низком с начала его первого президентского мандата в 2017 году. В соответствии с исследованием Odoxa, лидер ультраправой RN Джордан Барделла сможет одержать победу на президентских выборах, обойдя в том числе правоцентриста Эдуарда Филиппа и лидера LFI Жан-Люка Меланшона.