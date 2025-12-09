 Перейти к основному контенту
Политика
Как кабинет экс-министра обороны Франции добился первой бюджетной победы

Законопроект о соцрасходах был принят Нацсобранием с минимальным перевесом
Французские парламентарии одобрили законопроект о соцрасходах на 2026 год. Почему это голосование стало решающим для кабинета Себастьена Лекорню и сможет ли правительство утвердить бюджет до конца года, разбирался РБК
Себастьен Лекорню
Себастьен Лекорню (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

9 декабря Нацсобрание Франции, нижняя палата парламента республики, одобрило законопроект о бюджете социального страхования (Sécurité sociale, Secu) на 2026 год. Он прошел с минимальным перевесом: 247 депутатов проголосовали «за», 234 «против» и 93 воздержались. После рассмотрения Сенатом законопроект будет возвращен в Нацсобрание на финальное одобрение.

Процесс согласования бюджета во Франции занимает несколько недель, а иногда и месяцев, поскольку нижняя и верхняя палаты отдельно голосуют по разным блокам. Вся парламентская работа над бюджетом должна быть завершена к 23 декабря, чтобы его смог рассмотреть Конституционный суда страны, а затем утвердить президент Эмманюэль Макрон.

При этом нынешнее голосование стало решающим этапом — как отмечает Le Monde, отклонение законопроекта по соцрасходам почти наверняка привело бы к отрицательному голосованию по основному законопроекту, и Пятая республика второй год подряд могла бы остаться без бюджета.

Почему Франция вновь осталась без правительства
Политика
Франсуа Байру

Разногласия по бюджету на 2025 год стали причиной отставок кабинетов Франсуа Байру и Мишеля Барнье, которым в итоге были вынесены вотумы недоверия. Ситуация, при которой работа правительство оказалось возможна лишь при поддержке оппозиции, сложилась после того, как на досрочных прошлогодних выборов в Нацсобрание ни одной из политических сил не удалось заполучить большинство в палате. Неформальная коалиция центристов и реформаторов, поддерживающая Макрона, располагает примерно 200 мандатами, одержавший победу левый альянс «Новый народный фронт» (NFP) — 192, а ультраправое «Национальное объединение» (RN) — 124. Себастьен Лекорню, прежде занимавший должность министра обороны, стал пятым главой правительства за два года, причем Макрону пришлось назначать его на этот пост дважды из-за сопротивления оппозиции.

При этом Франция находится в состоянии затяжного экономического кризиса. Дефицит бюджета в прошлом году достиг 5,8% ВПП, что намного выше официального целевого показателя ЕС в 3%. Кроме того, в конце первого квартала 2025 года государственный долг страны вырос до €3,346 трлн, или 114% ВВП.

Как Лекорню пытался заручиться поддержкой оппозиции

Исход голосования по законопроекту Secu был непредсказуемым; как выяснило Politico, все зависело от того, в какую сторону склонятся 10 депутатов. При этом Лекорню, в отличие от своих предшественников, взял курс на сближение не с правыми, а с умеренной левой оппозицией в лице Социалистической партии (PS). Чтобы заручиться ее поддержкой, премьер пошел на ряд существенных уступок. Прежде всего, он дал обещание не использовать статью 49.3 Конституции, которая позволяет принимать законопроекты в обход голосования в парламенте. В октябре Лекорню также объявил о заморозке до 2027 года реформы, предполагающей повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Кроме того, на прошлой неделе правительство предложило увеличить расходы на здравоохранение на €1 млрд, или на 2% по сравнению с 2025 годом. После этого лидер PS Оливье Фор заявил, что его партия готова проголосовать за законопроект по соцрасходам.

Вместе с тем до последнего было неясно, как поведут себя во время голосования также входящие в левый альянс «Зеленые» — изначально они выступали против ряда положений проекта бюджета, в том числе раскритиковали отказ Лекорню от планов ввести налог на сверхбогатство в размере 2% на активы свыше €100 млн.

Накануне заседания по Secu лидер «Зеленых» Марин Тонделье не исключила в интервью BFM, что ее партия может проголосовать против. По ее словам, правительство пошло на ряд уступок, но еще не готово к полноценному «социальному прогрессу». А когда правительство внесло поправку к проекту, предполагающую уличение расходов на здравоохранение (в результате депутаты ее поддержали), Le Monde назвала это предложение «оливковой ветвью» для «Зеленых».

При этом, как отмечает Politico, в погоне за поддержкой левых Лекорню растерял поддержку консерваторов, то есть «Республиканцев» и правоцентристской партии «Горизонты», возглавляемой экс-премьером Эдуардом Филиппом. Их фракции колебались, опасаясь, что законопроект не сможет в достаточной мере сократить дефицит бюджета, который, по прогнозам, составит в 2026 году 5,4% от ВВП.

Макрон вновь назначил Лекорню премьером
Политика
Фото:Себастьен Лекорню (Kiran Ridley / Getty Images)

Сам Лекорню, представляя в октябре проект бюджета, выражал надежду, что этот показатель снизится, как минимум, до 4,7% ВВП. Хотя эта планка менее амбициозна, чем была у кабинета Барнье, все равно потребуются существенные меры экономии; в частности, команда Лекорню предлагает сократить госрасходы на €17 млн и увеличить собираемость налогов на €14 млн (Барнье предлагал урезать расходы на €40 млрд и повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов, что должно было принести казне еще €20 млрд).

Председатель партии «Горизонты» Поль Кристоф подтвердил накануне заседания, что ее депутаты воздержатся во время голосования по законопроекту о соцрасходах. «Речь, конечно же, не идет о том, чтобы присоединиться к тем, кто сеет хаос, но мы, подавляющим большинством голосов, воздержимся», — отметил он.

Категорически против предложений команды Лекорню выступили представители крайне левой оппозиции в лице «Непокоренной Франции» (LFI), а также RN. Именно эти партии инициировали голосования по вотумам недоверия предшественникам Лекорню и обещают воспользоваться этим механизмом, чтобы свергнуть и нынешнее правительство. Депутат от RN Жан-Филипп Танги, отвечающий за вопросы по бюджету, сказал, что Лекорню должен уйти в отставку, если потерпит поражение на голосовании 9 декабря; таким образом, крайне правые продолжают настаивать на досрочных парламентских выборах.

Как может развиваться ситуация дальше

Поиск консенсуса по бюджету — сейчас ключевая задача Лекорню. Приняв повторное предложение Макрона возглавить правительство, он заявил, что «сделает все возможное для обеспечения Франции бюджетом на конец года». По данным BFMTV, еще 2 декабря Лекорню направил письма в различные административные ведомства с просьбой оценить возможные последствия провала дебатов по социальным расходам на 2026 год. В частности, он попросил представить «правовые и операционные последствия» такого сценария, включая влияние на работу медицинских учреждений, выплату пенсий и семейных пособий. «Если проект не будет принят, то мы полностью потеряем контроль за нашей социальной системой, что приведет к дефициту на уровне €29−30 млрд в следующем году», — отметил глава правительства.

Если правительство все-таки не успеет согласовать бюджет до конца года, Франции не грозит шатдаун по американскому образцу, поскольку в законодательстве страны содержатся положения, которые позволяют не допустить такой ситуации. В частности, есть возможность применить ст. 47 Конституции, которая позволяет принять экстренный финансовый законопроект и временно использовать 1/12 бюджета предыдущего года каждый месяц. Тем не менее это станет серьезным ударом для правительства Лекорню, которому оппозиция периодически грозит вотумом недоверия.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев считает итоги голосования 9 декабря однозначным успехом Лекорню. «Во-первых, в успех этого голосования мало кто верил. Однако Лекорню удалось заставить принять расходную часть бюджета по социальному обеспечению, не прибегая к статье 49.3, и тем самым не ставить депутатов перед угрозой роспуска парламента», — заявил РБК эксперт. По его мнению, это показывает, что текущая стратегия премьера, подразумевающая в том числе уступки левым, приносит плоды. «Во многом этот успех обусловлен тем, что часть партий, которые относятся к условному правительственному большинству, включая партию «Горизонты» и «Республиканцев», воздержались, а не проголосовали против. Вероятно, Лекорню провел с ними переговоры и воззвал к ответственности, чтобы они, что называется, не подвели своего политического собрата», — замечает Тимофеев.

По его словам, прогнозировать, каким будет исход итогового голосовании по бюджету на следующий год, пока сложно, поскольку оппоненты Лекорню как слева, так и справа будут использовать все средства, чтобы свалить правительство. «В то же время надо понимать: если Франция второй год подряд не сможет обеспечить себе бюджет на следующий год и снова войдет в новый год с техническим бюджетом, то это будет очень неприятная новость для французской экономики и инвесторов, которые следят за кредитными рейтингами», — замечает эксперт. «Очевидно, что диалог между разными политическими силами крайне непростой. Однако итоги голосования 9 декабря показывает, что у Лекорню есть потенциал переговорщика, и вероятно, компромисс все-таки удастся найти», — заключает эксперт.

Согласно опросу Ifop от ноября, число одобряющих политику Макрона французов второй месяц подряд держится на уровне 16% — самом низком с начала его первого президентского мандата в 2017 году. В соответствии с исследованием Odoxa, лидер ультраправой RN Джордан Барделла сможет одержать победу на президентских выборах, обойдя в том числе правоцентриста Эдуарда Филиппа и лидера LFI Жан-Люка Меланшона.

