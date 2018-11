Восемь на одного

Кто из демократов может бросить вызов Дональду Трампу на выборах 2020 года

Выборы в конгресс принесли успех Демпартии — она вернула контроль над палатой представителей, но не дали ответа на вопрос о партийных фаворитах на следующих президентских выборах. Кто может побороться с Трампом, разбирался РБК

Дональд Трамп (Фото: Alexander Drago / Reuters)

Кризис лиде​рства

Промежуточные выборы в конгресс США установили несколько рекордов: впервые в истории нижней палаты американского парламента в нее избрано рекордное количество женщин (более 90, до этого их число не превышало 84), впервые были избраны женщины-мусульманки — демократки Рашида Тлаиб и Ильхан Омар. Среди рекордсменов и 29-летняя Александрия Окасио-Кортес, ставшая самой молодой женщиной в истории нижней палаты. Ее называют главной звездой Демократической партии в этой кампании.

До сих пор после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году у демократов почти не было лидеров, способных сплотить партию и бросить вызов президенту Трампу на президентских выборах 2020 года. О намерении Трампа баллотироваться на второй срок СМИ со ссылкой на источники сообщали уже несколько раз. «Вынужденным лидером Демократической партии», по определению Politico, оставался экс-президент Барак Обама. Издание сообщало, что за несколько летних месяцев он провел встречи по крайней мере с девятью потенциальными кандидатами на участие в следующих президентских выборах, в том числе с сенаторами Берни Сандерсом и Элизабет Уоррен, бывшим вице-президентом Джо Байденом.

Проблема кризиса лидерства характерна для американских партий, потерявших власть (после истечения полномочий Обамы в 2016 году демократка Хиллари Клинтон проиграла Трампу), отмечает политолог-американист Малек Дудаков: «Имелся ли кризис лидерства у республиканцев в 2009 году? Безусловно: кроме Сары Пейлин, у них почти не было ярких политиков национального масштаба. Сейчас аналогичная ситуация наблюдается уже у демократов».

Партия кренится влево

Молодое поколение Демпартии, в том числе Окасио-Кортес, — приверженцы левых взглядов. Движущая сила демократических социалистов — независимый сенатор от Вермонта, 77-летний Берни Сандерс. В 2016 году на праймериз партии он уступил Хиллари Клинтон. Но, как отмечает The Guardian, движение, которое создал Сандерс, захватило многих молодых американцев. За два года число участников организации «Демократические социалисты Америки» (Democratic Socialists of America) выросло с чуть более 6,5 тыс. членов до почти 45 тыс. «То, что было лишь небольшой сетью местных отделений в университетских и больших городах, выросло до сети в 47 штатах и Вашингтоне, от Гонолулу до Кейп-Кода, штат Массачусетс», — отмечает The Washington Post. При этом тысячи новых заявок на вступление появились после победы Кортес на праймериз.

Александрия Окасио-Кортес (Фото: Seth Wenig / AP)

«Одному из моих главных критиков, неопрятному мужчине по имени Джо Кроули, надрала задницу молодая женщина, у которой было много энергии», — прокомментировал ее победу на летних праймериз Трамп. Тогда она сенсационно выиграла в 14-м избирательном округе Нью-Йорка, потеснив конгрессмена Джозефа Кроули, известного демократа с большим авторитетом в партии и финансовой поддержкой. Как пишет The New York Times, Кортес до участия в праймериз работала официанткой, в издательстве детских книг, а также помогала организовывать мероприятия в ходе кампании Сандерса два года назад. Ее избирательный округ — один из самых либеральных. Согласно The Atlantic, половина жителей в нем — иммигранты, а нацменьшинства уже являются большинством.

Окасио-Кортес выступает за самые радикальные инициативы прогрессивного крыла. В ее программе — введение минимальной зарплаты в $15 в час (по данным сайт​а штата Нью-Йорк, пока этот показатель составляет максимум $13), создание всеобщего бесплатного здравоохранения и высшего образования (во многом сходно с тем, что предлагал Сандерс), предоставление всем американцам гарантированных правительством рабочих мест, запрет всех видов оружия, кроме спортивного, ликвидация Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

По оценке Сандерса, который также был переизбран на пост сенатора 6 ноября, результаты выборов показали востребованность кандидатов от прогрессивной платформы и их способность выиграть борьбу за Белый дом через два года.

Респектабельные и непопулярные

В ходе промежуточных выборов переизбрались на посты сенаторов еще два потенциальных участника президентской кампании 2020 года. Сенатор Элизабет Уоррен — кумир американской прогрессивной общественности, считает Малек Дудаков. Она была профессором в Гарварде, после кризиса 2008 года Обама назначил ее на пост главы тогда же сформированного Бюро по финансовой защите потребителей, которое должно было регулировать деятельность банков. С 2013 года — сенатор от Массачусетса.

В биографии сенатора есть скандал, связанный с ее утверждением об индейском происхождении. В ходе предвыборной кампании на пост сенатора в 2012 году Уоррен заявляла, что гордится своими индейскими предками. Однако незадолго до промежуточных выборов сделала ДНК-тест, результаты которого опубликовала на своем сайте. Тест не выявил наличие близких родственников-индейцев у Уоррен, лишь определив, что она максимум на 1/64 индейского происхождения, что вызвало противоречивую реакцию даже среди членов Демократической партии.

Сенатор от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд, по словам Дудакова, может занять нишу Хиллари Клинтон, «высоколобой представительницы Нью-Йорка, которая будет представлять истеблишмент демократов на праймериз». Бывший стратег Обамы Дэвид Аксельрод отмечает такие качества нью-йоркского сенатора, как «инстинкт на темы, которые мотивируют» избирателей, а также ее роль в движении #MeToo.

Еще одним демократом, которому участие в выборах в конгресс пойдет на пользу и может повысить шансы на участие в кампании 2020 года, стал экс-конгрессмен от Техаса, кандидат в сенаторы от этого же штата Бето О'Рурк. Хотя он и проиграл выборы, его результат назван феноменальным. В консервативном Техаcе демократ левых убеждений проиграл известному сенатору-республиканцу Теду Крузу всего 3% голосов. За время кампании О'Рурк также собрал рекордную сумму пожертвований — $70 млн (никогда еще столько не собирали в борьбе за пост сенатора). По мнению Аксельрода, О'Рурк «будет находиться под большим давлением» с тем, чтобы подумать о выдвижении в президенты в 2020 году. Политический эксперт также приметил, что демократ сумел собрать такую внушительную денежную сумму в борьбе за кресло сенатора — качество, которое очень пригодится и на президентских выборах.

Еще два потенциальных участника — сенатор от Калифорнии Камала Харрис и сенатор от Нью-Джерси Кори Букер — представляют этнические меньшинства. Харрис — наполовину ямайка, на другую половину — индианка, а Букер — мулат. Дудаков считает, что у американского электората есть традиция выбирать в оппоненты действующему президенту его полную противоположность, поэтому и Харрис, и Букер лучше остальных годятся в соперники Трампу. Сдержанно их шансы оценивает исполнительный директор комитета политических действий (PAC) America Rising Александра Уилкес. «Подгоняя свои политические взгляды к тому, чтобы «попасть в левые» для 2020 года, Букер и Харрис создают образ, который фундаментально не соответствует запросам большинства избирателей», — считает она (цитата по The Hill).

Однако, согласно недавнему опросу телеканала CNN, из перечисленных кандидатов популярностью пользуется только Сандерс — за него готовы голосовать 13% демократов, за Харрис и Уоррен — 9 и 8% соответственно.

Опытный и популярный

Самым популярным кандидатом у электората демократов на президентских выборах в 2020 году остается бывший вице-президент Джо Байден — больше трети (33%) демократов готовы отдать за него свой голос. Тем не менее в 2020 году ему будет уже 77 лет. По мнению Дудакова, большое преимущество Байдена в том, что он знает, как понравиться избирателям: «Он может выглядеть как абсолютно центристский кандидат, но при этом поддерживать вполне себе либеральные инициативы вроде реформы медстрахования Обамы (Obamacare)».

«Если не считать тяжеловесов типа Байдена, все остальные не являются политиками общенационального уровня», — считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. По его мнению, политический опыт Байдена важен — он занимал высшие посты, был председателем сената и вице-президентом. «Он единственный, кто мог бы аргументированно и с опытом бороться против Трампа», — полагает эксперт.

Однако, подчеркивает Рогулев, политические аутсайдеры в Демпартии могут завоевать симпатии избирателей. «Отличный пример — Берни Сандерс. В 2016 году он был аутсайдером, но выступил очень хорошо, хотя его никто в расчет не брал. На предварительных выборах он набрал 46% делегатов, хотя ему ставили палки в колеса», — подчеркнул он.