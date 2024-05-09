В Крыму и Севастополе отменили салюты на День Победы

Севастополь (Фото: Андрей Рубцов / ТАСС)

В Крыму по случаю Дня Победы не будут запускать праздничные салюты, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в телеграм-канале.

«Праздничные салюты 9 мая 2024 года с привлечением воинских частей Вооруженных сил России на территории республики проводиться не будут», — написал Аксенов.

Он объяснил, что такое решение было принято в связи с действием в регионе «желтого» (высокого) уровня террористической опасности.

О таком же решении сообщил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В этом году власти Крыма также отказались от проведения парада и шествия «Бессмертный полк». Это связано с вопросами обеспечения безопасности, объяснил Аксенов. При этом он пообещал, что в регионе проведут другие праздничные мероприятия и «обязательно» воздадут дань уважения ветеранам.

Фейерверки также отменили в Ставропольском крае, Омской области, Воронеже. В Москве и Санкт-Петербурге салют будет. В столице он начнется в 22:00 мск и пройдет на 16 площадках.