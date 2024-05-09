Путин провозгласил тост за поколение победителей

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Президент России Владимир Путин на торжественном приеме с главами нескольких иностранных государств, посетивших парад Победы на Красной площади, поднял тост за поколение победителей. Главу государства цитирует пресс-служба Кремля.

«Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей! За Великую Победу! За мир и благополучие! За наших добрых друзей!» — сказал Путин на приеме в честь зарубежных гостей в Кремлевском дворце.

Президент отметил, что День Победы торжественно отмечают во многих странах мира — «всюду, где <...> помнят и чтут героизм, подвиги воинов, отстоявших свободу и будущее для народов планеты». Он подчеркнул, что память о ветеранах войны и тружениках тыла — это «неотъемлемая и очень важная часть нашей общей истории».

Путин добавил, что Россия продолжит дружбу со всеми, кто «разделяет ценности свободы и справедливости». По его словам, это «долг перед всеми, кто прошел через страшные испытания Второй мировой войны».

Военный парад в Москве по случаю 79-й годовщины Победы посетили лидеры девяти стран — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Гвинеи-Бисау, Кубы и Лаоса. Путин лично встретил их в Гербовом зале Кремля. Вместе они поприветствовали ветеранов на Красной площади и посмотрели парад с центральной трибуны.