Тренер фразой «болельщика не обманешь» оценил свою отставку из клуба КХЛ

Алексей Заварухин стал главным тренером «Трактора» по ходу сезона и довел команду до полуфинала, где всухую проиграл «Локомотиву». После сезона ему предложили возглавить фарм-клуб, но он отказался

Алексей Заварухин (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Бывший главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин заявил, что станет сильнее после ухода из челябинского клуба КХЛ, где вместо него назначили канадского специалиста Бенуа Гру. Об этом Заварухин написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

«Обидно. Буду сильнее. Болельщика не обманешь», — написал Заварухин.

Заварухин в прошлое межсезонье вошел в штаб Анвара Гатиятулина, по ходу сезона сам возглавил команду и довел ее до полуфинала Кубка Гагарина, где всухую проиграл «Локомотиву» (0–4).

6 мая «Трактор» объявил, что главным тренером будет Гру, который в разные годы работал в АХЛ и молодежной сборной Канады, а Заварухину предложено возглавить фарм-клуб «Челмет».

8 мая челябинцы объявили об уходе Заварухина из клуба.

Заварухин является воспитанником «Трактора» и начинал тренерскую карьеру в системе клуба. Его двоюродный брат Николай Заварухин возглавляет екатеринбургский «Автомобилист».