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Военная операция на Украине ,  
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Путин признал сложность взятия села Бердычи в Донбассе

Путин оценил взятие под контроль села Бердычи словами «сложно было»
Сюжет
Военная операция на Украине
Подбитый&nbsp;в селе Бердычи танк&nbsp;Abrams
Подбитый в селе Бердычи танк Abrams (Фото: РИА Новости)

Президент Владимир Путин назвал взятие российскими военными села Бердычи в ДНР сложным. Об этом он заявил на встрече с командирами подразделений, участвующих в военной операции на Украине, которая прошла 7 мая.

С докладом о взятии населенного пункта перед главой государства выступил командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков.

«Добрали все-таки Бердычи, сложно было», — сказал Путин во время доклада полковника.

В ответ Халиков ему заявил: «Так точно, сложно было, но забрали, продвигаемся дальше».

Российская армия взяла под контроль Бердычи в Донбассе
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны доложило о взятии Бердычей под контроль российских сил 2 мая. Село находится в Ясиноватском районе ДНР, примерно в 15 км на севере от Авдеевки, которая была взята в феврале 2024 года. По состоянию на 2001 год население Бердычей составляло 267 человек.

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