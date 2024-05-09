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Общество ,  
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В Астрахани нашли тела пяти человек, погибших из-за неизвестного вещества

СК возбудил дело в связи с гибелью пяти жителей Астрахани из-за отравления
В медицинские учреждения с диагнозом «отравление неизвестным веществом» поступило 14 жителей Астрахани и районов области, 11 из них — в реанимации. В ноябре в городе трех иностранцев арестовали по делу об отравлении метадоном
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следственный комитет по Астраханской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) из-за гибели пяти человек в Астрахани. Об этом сообщил региональный СК. Предварительной причиной смерти астраханцев ведомство назвало отравление неизвестным веществом. Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы.

По данным следствия, в ночь на 9 мая на территории Советского и Трусовского районов города в разных местах, в том числе и в транспортном средстве, обнаружили тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. «По предварительным данным, они употребляли наркотические вещества», — рассказали в СК.

Также в медицинские учреждения с диагнозом «отравление неизвестным веществом» поступило 14 жителей Астрахани и ближайших районов региона, сообщило ведомство. 11 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Три человека умерли от отравления метадоном в Астрахани
Общество
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Сейчас правоохранители осмотрели места происшествий, назначили ряд экспертиз, опросили очевидцев и изъяли мобильные телефоны потерпевших.

«Ход расследования уголовных дел находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова», — добавили в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в пресс-центр правительства Астраханской области и министерство здравоохранения региона.

В ноябре Советский районный суд Астрахани арестовал троих граждан Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, которых подозревают в сбыте синтетических наркотиков. Минздрав Астраханской области сообщал, что 17–20 ноября в больницу поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Позже число пострадавших от отравления метадоном увеличилось до 21. Три человека умерли от отравления веществом.

В отношении трех иностранцев возбудили тогда уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимально наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.

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Георгий Смирнов
При участии
Яна Баширова
Астрахань Следственный комитет отравление
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