Гладков заявил о росте числа пострадавших после атаки ВСУ до 11

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Число пострадавших в Белгороде после воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 11. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Чуть ранее 9 мая он говорил, что в результате ночной атаки на Белгород и Белгородский район пострадали восемь человек.

По данным главы региона, пятерым пострадавшим уже оказана необходимая медицинская помощь, а их отпустили домой на амбулаторное лечение. Четыре женщины и двое мужчин с ранениями находятся в городской больнице № 2 под наблюдением специалистов.

По словам Гладкова, в Белгороде зафиксировали разные разрушения в 84 квартирах 26 многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении и на трех хозяйствующих субъектах. Также были повреждены 53 автомобиля и линия газоснабжения. Мэр Белгорода Валентин Демидов ранее сообщал, что из 37 поврежденных автомобилей сгорели девять.

Губернатор региона также сообщил, что после воздушной атаки ВСУ разрушения были выявлены в Дубовском сельском поселении Белгородского района. Там повреждены четыре частных жилых домовладения и три автомобиля.

В Белгороде и Белгородском районе три раза за ночь объявляли ракетную опасность. Власти Воронежской и Курской областей также предупреждали об угрозе атак беспилотников.

Ночью 9 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке украинскими беспилотниками нефтебазы в селе Юровка под Анапой. Около шести дронов были подавлены, но несколько упали на территории объекта. На нефтебазе начался пожар, повреждены несколько резервуаров. По данным МЧС Краснодарского края, в 7:40 мск пожар локализовали, а в 11:08 мск его полностью ликвидировали.